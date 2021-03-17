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Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na saygı duymak suç mu? Sosyal medya muhaliflerine göre suç, hem de linç edilme nedeni! Onlara göre Erdoğan'ı ne seveceksin, ne de saygı duyacaksın!

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Orhan Baba gibi sağduyulu, tecrübeli sanatçılar için devlet kavramı ve onu temsil eden kişiler çok önemlidir! Devleti temsil eden ön önemli kişi de Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı hem devleti, hem de halkı temsil eder. Siyasi görüşlerine katılmasanız bile en azından Cumhurbaşkanına ve onun temsil ettiği makama saygılı olmak gerekir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanına yapılmış bir hakaret de tüm halka yapılmış demektir.