Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Gencebay vardı. Siyasetçisinden sosyal medya fenomenine, FETÖ firarisinden PKK sempatizanına kadar birçok kişi Orhan Baba'yı 'Devletime saygılı biriyim' dediği ve Başkan Erdoğan'a karşı saygılı olunmasını istediği için linç etti.
İşte Mevlüt Tezel'in bugünkü yazısı;
Yine Tuba Kalçık imzalı bir Günaydın röportajı gündem oldu ve röportaj yapılan kişi de linç edildi! Günaydın'ı hazırlayanlar da, okuyucularımız da bu duruma hiç şaşırmıyorlar artık. Linççilerin hedefinde bu sefer Orhan Baba (Gencebay) var.
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Orhan Baba'nın "Sosyal medyayı kötü niyetle kullananlar var. Bakmıyorum bile eleştirilere. Maalesef bu art niyetliler Cumhurbaşkanımızı bile eleştiriyor. Ben devletime saygılı biriyim" demesi memleket meselesi oldu iyi mi? Siyasetçisinden sosyal medya fenomenine, FETÖ firarisine kadar birçok kişi Orhan Baba'yı linç etti!
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Ben Orhan Baba'nın Cumhurbaşkanı eleştirilmez diye düşündüğüne inanmıyorum. O ifadede 'sosyal medyayı kötü niyetli kullanan, art niyetliler'e dikkat çekiliyor. Güne bugün kimi linç etsem diye başlayan, Erdoğan'a olan nefretleri yüzünden sağlıklı düşünemeyen kişiler bunlar. Bence Orhan baba Cumhurbaşkanına yapılan art niyetli eleştirilere üzüldüğünü ifade ediyor.