Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; İshak'ın çevirdiği dümen sonucunda arabasına hasarlı madde vazgeçilerek kabahatli pozisyonuna düşürülen Hızır, Doğan ile birlikte hakkında cezalandırılma kararı alınıp şipşak cezaevine sevk edilmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.son bölümde, Yerleştirildiği koğuşta da çilesi bir türlü bitmeyen Hızır umulmadık vakitte tehlikeli saldırı girişimine uğrarken, kurşun yedikten sonra sağlığını kaybeden Alparslan'ın ise eskisi gibi olabileceği hususunda kendisine olan inancı iyiden iyiye zayıflamaya başlamıştır. Öte yandan kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda çok konuşulan Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada izleyiciler Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin diye ısrar ediyor.