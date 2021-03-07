Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; İshak'ın çevirdiği dümen sonucunda arabasına hasarlı madde vazgeçilerek kabahatli pozisyonuna düşürülen Hızır, Doğan ile birlikte hakkında cezalandırılma kararı alınıp şipşak cezaevine sevk edilmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.son bölümde, Yerleştirildiği koğuşta da çilesi bir türlü bitmeyen Hızır umulmadık vakitte tehlikeli saldırı girişimine uğrarken, kurşun yedikten sonra sağlığını kaybeden Alparslan'ın ise eskisi gibi olabileceği hususunda kendisine olan inancı iyiden iyiye zayıflamaya başlamıştır. Öte yandan kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda çok konuşulan Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılmasıyla sosyal medyada izleyiciler Kimsesiz Doğan geldi Yaşar da gelsin diye ısrar ediyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185.BÖLÜM FRAGMANI EKRANA GELDİ Mİ?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.bölüm fragmanı şu an için henüz yayına girmedi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 185.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.bölümüyle 9 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.