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    • 07.03.2021 15:34
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    • 07.03.2021 15:54
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    Son dakika: 'ın evinde yangın çıktı! Cem Yılmaz'dan ilk açıklama geldi!

    Edinilen son dakika bilgisine göre ünlü komedyen 'ın 'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

    Son dakika... Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

    İLK AÇIKLAMAYI CEM YILMAZ YAPTI
    Yangın sırasında evinden dışarı çıkan Cem Yılmaz itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürme çalışmasını dışarıdan takip etti. Kendisine yöneltilen soru üzerine "Bir problem yok. Ciddi bir şey yok. Ustalar çalışıyordu aşağıda. Teşekkür ederim" dedi.

    ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKMIŞ
    Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında bulunan jeneratör odasındaki elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

        Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.
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