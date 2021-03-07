İLK AÇIKLAMAYI CEM YILMAZ YAPTI

Yangın sırasında evinden dışarı çıkan Cem Yılmaz itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürme çalışmasını dışarıdan takip etti. Kendisine yöneltilen soru üzerine "Bir problem yok. Ciddi bir şey yok. Ustalar çalışıyordu aşağıda. Teşekkür ederim" dedi.