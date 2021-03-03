İlyas düşmana sıktı EDHO tüm rakiplerini ezdi geçti! Survivor ise şoku yaşıyor! Zirvenin sahibi bakın kim oldu. Her hafta salı günü izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve altı sezondur çok konuşulan diziler arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ailesinin yeni reisi olan İlyas, hem ağabeyi Hızır'ın hem de yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için yeni planlar yaptı. Bu uğurda bir dönem dost oldukları İdris Reis'i bile karşısına aldı. 2 Mart Salı reyting sonuçlarına göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

BÜYÜK HESAPLAŞMA!

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.