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    • 03.03.2021 11:58
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    • 03.03.2021 12:03
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    İlyas düşmana sıktı tüm rakiplerini ezdi geçti! ise şoku yaşıyor! Zirvenin sahibi bakın kim oldu

    ATV ekranlarında altı sezondur macerasına tam gaz devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam çok konuşulacak bir bölümle ekranlara geldi. Hızır'ın hapise girmesiyle birlikte İlyas, Çakırbeyli ailesinin tüm yükünü sırtlandı. Alpaslan'ın sağlık durumu ise günden güne iyiye gitmeye başladı. 2 Mart Salı gününün sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına göre büyük bir şok yaşarken salı akşamlarının efsanesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz total reyting sonuçlarına göre zirvede yer aldı. İşte 2 Mart Salı gününün reyting sonuçları

    takvim.com.tr
    EDHO tüm rakiplerini ezdi geçti!

    İlyas düşmana sıktı EDHO tüm rakiplerini ezdi geçti! Survivor ise şoku yaşıyor! Zirvenin sahibi bakın kim oldu. Her hafta salı günü izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve altı sezondur çok konuşulan diziler arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ailesinin yeni reisi olan İlyas, hem ağabeyi Hızır'ın hem de yeğeni Alpaslan'ın intikamını almak için yeni planlar yaptı. Bu uğurda bir dönem dost oldukları İdris Reis'i bile karşısına aldı. 2 Mart Salı reyting sonuçlarına göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

    BÜYÜK HESAPLAŞMA!

    Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde İlyas ve İshak arasındaki büyük hesaplaşma geceye damga vurdu.

    İlyas, yaptığı iftirayla Hızır'ın cezaevine girmesine, kurduğu tuzakla da Alparslan'ın vurulmasına sebep olan İshak'ın peşindeydi. Uzun takip sonucunda İshak'ı bulan İlyas, intikamını almakta tereddüt etmedi. İshak öldü mü? Bu hesaplaşmanın sonucunda dengeler nasıl değişecek? Cevapları önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde yer alacak.

    EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, tüm kişilerde 11,01 izlenme oranı ve 23,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 184. bölüm etiketi #edho, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi.

        TOTAL İLK 10 PROGRAM

        1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV
        2 MASUMLAR APARTMANI TRT 1
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 BARAJ FOX
        7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV
        8 ATV ANA HABER ATV
        9 MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1
        10 SURVIVOR TV8

        "SEN DE BİZİM HASMIMIZSIN"

        İlyas, İdris'e "Ağabeyimle şu an içeride. Verdiği sözler onunla birlikte tutuklu." diye sert tepki verirken İdris'in "Sen de bizim hasmımızsın, Façalılar da" sözleri yeni bir savaşa neden olacak.

            EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NELER OLDU?

            "Herkesi öldüreceğim!"

            İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

            Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarıda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.

            Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.

                Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.
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                Haberler Magazin İlyas düşmana sıktı EDHO tüm rakiplerini ezdi geçti! Survivor ise şoku yaşıyor! Zirvenin sahibi bakın kim oldu