Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 03.03.2021 14:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.03.2021 14:23
    ABONE OL

    kimdir, tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? kimdir, nereli?

    Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi 'a bu akşam iki yeni isim dahil oluyor. Heyecanın dorukta olacağı diziye bu hafta , Osman Bey'in yeni belalısı olarak dahil oluyor. Kumbaracıbaşı efsanevi Moğol komutanı karakterini canlandıracak. Ayrıca Uğur Biçer ünlü Moğol savaşçısı Böke karakterini oynayacak. Peki, Kuruluş Osman , tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? İşte merak edilenler...

    Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir?

    ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisini ağırlayacak. Yeni bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken dizinin kadrosuna iki oyuncu dahil oldu. Kuruluş Osman'da 48. bölümden itibaren Teoman Kumbaracıbaşı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek. Uğur Biçer ise Böke'yi canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir, tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? İşte detaylar...

    KURULUŞ OSMAN KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR?

    Kuruluş Osman Kara Şaman Togay hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizinin karakterine dahil olan bu karakteri Teoman Kumbaracıbaşı canlandıracak.

    TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

    Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

    Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi oldu. Bu filmdeUğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat,Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can oynadı.

        2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı. Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. Teoman Kumbaracıbaşı, 2005'te çekilen "Aşka Sürgün" dizisinde tanıştığı Aslı Tandoğan ile birlikte oldu.

        2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı. 2010 yılında Claudia Cardinale ve İsmail Hacıoğlu ile başrolü paylaştığı "Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak" filminde bir İtalyan'ı canlandırdı. Bu filmde ayrıca Fahriye Evcen de rol aldı.

        2015 yılında Kanal D ekranlarındaki "Güneşin Kızları" adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer aldı.

        KURULUŞ OSMAN 48. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Obada bir hain vardır ve en yakınımızdadır"

        SAVCI BEY FLATYOS'TAN İNTİKAMINI ALABİLECEK Mİ?

        Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.

            OSMAN BEY'İN YENİ BELALISI KARA ŞAMAN TOGAY

            Papalık ajanları Melik ve Süleyman'ın teşviki ile uç bölgesine gelen efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay, obadaki hainler ve Bizans'la mücadele eden Osman Bey'in yeni bir cephe açmasına neden olur.

            Tüm dengeleri alt üst eden bu gelişmeyle yeni bir fırsat yakaladığını düşünen Nikola, Osman Bey'e karşı intikam yemini eder. Osman Bey, Nikola'nın tuzağına düşmesine neden olan haini yakalamak için and içerken; elindeki ipuçlarını değerlendiren Malhun Hatun hainin obanın içinde olduğu konusunda uyarıda bulunur.

            YARALANAN BAYHOCA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey ve Alpleri Bizans kuvvetlerinin kıskacından nasıl kurtulacak? Flatyos ve Nikola, savaş meydanından galibiyetle ayrılabilecek mi? Yaralanan Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Osman Bey, obadaki haini bulabilecek mi?

            Uç bölgesine gelen Moğol komutanı Kara Şaman Togay kim? Göktuğ ve Togay savaşı nelere sebep olacak? Süleyman ve Melik'in Türkleri uç bölgesinden söküp atmak için kurduğu plan ne? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasındaki gerilim nasıl sonuçlanacak? Malhun Hatun hainin bulunması için nasıl bir strateji izleyecek, elindeki ipuçlarını Osman Bey'le paylaşacak mı? Dündar Bey planında başarılı olabilecek mi?
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir, tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli?