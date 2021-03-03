ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisini ağırlayacak. Yeni bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken dizinin kadrosuna iki oyuncu dahil oldu. Kuruluş Osman'da 48. bölümden itibaren Teoman Kumbaracıbaşı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek. Uğur Biçer ise Böke'yi canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir, tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR?

Kuruluş Osman Kara Şaman Togay hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizinin karakterine dahil olan bu karakteri Teoman Kumbaracıbaşı canlandıracak.