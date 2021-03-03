ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisini ağırlayacak. Yeni bölümde heyecan dolu gelişmeler yaşanırken dizinin kadrosuna iki oyuncu dahil oldu. Kuruluş Osman'da 48. bölümden itibaren Teoman Kumbaracıbaşı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterine hayat verecek. Uğur Biçer ise Böke'yi canlandıracak. Peki, Kuruluş Osman Kara Şaman Togay kimdir, tarihte var mı? Togay'ı kim oynuyor? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, nereli? İşte detaylar...
KURULUŞ OSMAN KARA ŞAMAN TOGAY KİMDİR?
Kuruluş Osman Kara Şaman Togay hakkında tarihte bir bilgi yer almıyor. Dizinin karakterine dahil olan bu karakteri Teoman Kumbaracıbaşı canlandıracak.
TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?
Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin'de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye'ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi'nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.
Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı. İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren "Yazı Tura" filmi oldu. Bu filmdeUğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat,Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can oynadı.