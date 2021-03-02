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    • Magazin
    • 02.03.2021 10:57
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    • 02.03.2021 10:57
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    Kara Şaman Togay geliyor! nda tasallut oluyor başına çorap örecek

    Her hafta adeta izleyicilerini tarihin derinliklerinde dolaştıran ve reyting zirvesini kimseye kaptırmayan dizisinde heyecan dorukta olacak. Ermeni Beli mevkinde Bizans kuvvetleri tarafından pusuya düşürülen Osman Bey ve alpleri büyük acı bir acıyla karşı karşıya gelecek. Savcı Bey'in oğlu Bayhoca haince kurulan tuzak sonucunda şehit düşüyor. Ailenin için kor düşerken obanın içinde hatta en yakınlarının arasında bir hain olduğunun farkına varan Osman Bey harekete geçiyor. Aynı zamanda Papa'nın ajanları Osman Bey ve Kayıların başına yeni bir belayı musallat ediyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

    Kara Şaman Togay geliyor! Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında tasallut oluyor başına çorap örecek. Çarşamba günlerinin efsanesi olarak tabir edilen Kuruluş Osman'da bu hafta hainin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey komutasındaki Kayı birlikleri ile Bizans ordusu Ermeni Beli'nde karşı karşıya geliyor. Osman ve Savcı en yakınlarındaki ismi kaybetmenin üzüntüsüyle büyük bir kedere boğuluyor. Yaşanan bu acı hadisenin ardından Osman Bey en yakınındaki hainin peşine düşüyor. Ayrıca Papa'nın ajanları da Kara Şaman Togay'ı Osman Bey'i yok etmek üzere getiriyor. İşte Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

    MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

    Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer. Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

    SELCAN HATUN OBAYA VEDA ETTİ, GÖZYAŞLARI SEL OLDU

    Osman Bey tarafından obasını uç bölgesine getirmekle görevlendirilen Selcan Hatun, obadakilerle vedalaşarak yola çıktı.

        Osman Bey, Türk boylarını birleştirerek uç bölgesinde iskan etme planı çerçevesinde Selcan Hatun'dan obasını bölgeye getirmesini istedi. Selcan Hatun'la otağında görüşen Osman Bey, "Sıla-ı rahim edesin yenge. Sılanı, topraklarımıza göçmeye ikna edesin. Onlara selamımı götür ve Osman Bey sizi başının üzerine davet eder de" şeklinde konuştu.

        Selcan Hatun'un vedası Kayı Obası'ndaki hüzünlü anlara neden oldu. Osman Bey, Selcan Hatun'u "Sen bu obanın bir direğisin yenge! Kayı Hatunlarına, hatun nasıl olunur sen öğrettin. Sen zaman oldu Kayı beylerine bey nasıl olunur hatırlattın. Ben sana minnettarım ve senden razıyım" sözleriyle uğurladı. Selcan Hatun ise "Beylik senin hakkındı Osman Bey; ben de o hakkı savundum. Bey olduğunu gördüm, inşallah devlet kurduğunu da göreceğim" sözleriyle Osman Bey'i selamladı.

        Bala Hatun, Gonca Hatun ve Aygül Hatun, anneleri yerine koydukları Selcan Hatun'u gözyaşları içinde uğurladı. Aygül Hatun'un üzerinde çok emeği olan Selcan Hatun'a "Hangi söz anlatabilir üzerimdeki emeğini? Hangi şükran karşılığı olur benim için ettiklerinin? Benim kalbimde karanlıklar vardı, sen ışık oldun, ben hatun olmak nedir bilmezdim sen misal oldun. Sen bana savaşmayı ve ayakta kalmayı öğrettin" sözleri herkesin yüreğine dokundu. Bu manzarayı gören Lena Hatun da dayanamayarak "Affet beni" diyerek Selcan Hatun'dan helallik aldı.

            OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA BÖYLE HAZIRLANDI

            Bizans ordusunun karşısına çıkmaya hazırlanan Osman Bey, büyük savaş öncesi her adımını planlamayı ihmal etmedi. Nikola'nın Konstantinopolis'e gideceği istihbaratını alan Osman Bey, Bizans güçlerine baskın vermek için harekete geçti. Operasyonu titizlikle planlayan Osman Bey, Kayı beylerini otağında toplayarak görev dağılımı yaptı.

            "Gayrı bize durmak haramdır. Kefere başını nerede gösterirse orada ezeceğiz" diyen Osman Bey, "Yol boyunca tedbir alacaktır. Askerlerini saklayacak, pusu kurmamızı bekleyecektir. Beklemediği bir yerde saldıracağız! Alpları geceden yaya sevk edeceğim" dedi.

            Gündüz Bey ve Dündar Bey'i obayı korumakla görevlendirilen Osman Bey, ağabeyi Gündüz Bey'in "Emrin başım üstüne lakin beni alp başı seçtin. Bundan pişman mısın yoksa?" sorusunu "Ben seferdeyken Alpların başı da benim demektir. Senin kalmanı isterim zira obamız tehdit altındadır! Sen de emmi! Sen ve ağabeyim... Obada kalacaksınız ve ne olursa olsun ayrılmayacaksınız. Bir daha da otağıma benden habersiz hiç kimseyi sokmayacaksınız" sözleriyle yanıtladı.

                Osman Bey, Bamsı Bey'e harekat hakkındaki fikrini sordu. Bamsı Bey'in "Pusu atacağımızı bilirlerse, kalabalık olacaklardır. Çok şehidimiz olacak Osman Bey! İş ne kadar uzarsa o kadar tehlikeli" uyarısına ise "Büyük gazadır. Herkes ona göre davranacak" sözleriyle yanıt verdi.
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                Haberler Magazin Kara Şaman Togay geliyor! Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında tasallut oluyor başına çorap örecek