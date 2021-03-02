Kara Şaman Togay geliyor! Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında tasallut oluyor başına çorap örecek. Çarşamba günlerinin efsanesi olarak tabir edilen Kuruluş Osman'da bu hafta hainin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey komutasındaki Kayı birlikleri ile Bizans ordusu Ermeni Beli'nde karşı karşıya geliyor. Osman ve Savcı en yakınlarındaki ismi kaybetmenin üzüntüsüyle büyük bir kedere boğuluyor. Yaşanan bu acı hadisenin ardından Osman Bey en yakınındaki hainin peşine düşüyor. Ayrıca Papa'nın ajanları da Kara Şaman Togay'ı Osman Bey'i yok etmek üzere getiriyor. İşte Kuruluş Osman 48. bölüm 2. fragmanında yaşanacak olaylar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.