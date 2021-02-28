Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı izle - EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti!

EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümüyle 2 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı:

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Herkesi öldüreceğim!" sözleri damga vurdu.