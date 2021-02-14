Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çok özel anlarını 'ömür boyu' diyerek paylaştı! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlüler...
Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çok özel anlarını 'ömür boyu' diyerek paylaştı! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlülerden paylaşımlar gelmeye başladı. Kim Milyoner Olmak İster'in karizmatik sunucusu ve aynı zamanda başarılı bir oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal'ın fotoğrafları kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte evlerinin bahçesinde Sinem Kobal'ı kucağına aldığı pozla dikkat çeken Kenan İmirzalıoğlu ile eşi başta olmak üzere ünlülerin 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
14.02.2021 12:21
- Son Güncelleme: 14.02.2021 16:10