Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çok özel anlarını 'ömür boyu' diyerek paylaştı! 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ünlüler...

Sinem Kobal eşi Kenan İmirzalıoğlu ile çok özel anlarını 'ömür boyu' diyerek paylaştı. 2016 yılında kendi gibi oyuncu olan Kenan İmirzalıoğlu ile dünyaevine giren Sinem Kobal, Instagram paylaşımıyla Sevgililer Günü'nün en çok konuşulan fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.