Ardı ardına geliyor! Fenomen diziden yeni gelişme! Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'dan ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Birçok kanalda tekrar bölümleri yayınlanan dizi, yeni kadrosuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, ise "Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölüm yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına" açıklamasında bulunmuştu.
OYUNCU ÇİĞDEM BATUR YALANLAMIŞTI
Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her
rolümle gurur duyuyorum" dedi.
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.