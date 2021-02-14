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    • Magazin
    • 14.02.2021 13:08
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    • 14.02.2021 13:08
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    , ? Uğur Akkuş ne zaman evlendi?

    Magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri olan , ? Sevgililer Günü’nü Amerika’da geçiren ve sosyal medya hesabını aktif kullanan eski modelin Sevgililer Günü paylaşımı çok konuşuldu. Eşi Uğur Akkuş 101 kırmızı gülden oluşan bir demet gönderdi ve kendisi de bunu paylaştı. Bu gelişme üzerine yeniden gündem konusu oldu ve Uğur Akkuş ne zaman evlendi? Sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında?

    Ebru Şallı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şallı Uğur Akkuş ne zaman evlendi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Küçük oğlu Pars'I lenfoma hastalığı nedeniyle kaybeden Ebru Şallı uzun süre gündemden düşmemişti. Şimdi ise Instagram paylaşımları ile sık sık gündem konusu oluyor, eşinin gönderdiği kırmızı gülleri paylaştıktan sonra Uğur Akkuş'un hayatına dair bilgiler de merak edilemeye başlandı. İşte ayrıntılar…

    EBRU ŞALLI KİMDİR?

    Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Nişantaşı Kız Lisesinden 1996 yılında mezun olarak tahsil hayatına nokta koydu. 1993 yılında fotomodellik yapmaya başlayan Ebru Şallı, 1995 yılında yapılan Queen of Turkey yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı.

    Pilates için egzersiz videosu da hazırlayan Ebru Şallı, 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı. Ebru Şallı, Ozan Orhon'dan boşanır boşanmaz uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı, bir süre sonra bırakıldı. 1999 yılında Emrah'la "Unutabilsem" adlı dizide oynadı. "Belalım Benim" ve "Gölge Çiçeği" oynadığı diğer diziler oldu.

    Daha sonra Yeni Karamürsel Mağazaları'nın sahibi Harun Tan'la bir süre aşk yaşadıktan sonra 2002 yılında evlenen Ebru Şallı podyumları bıraktı. İki çocuğu oldu. 11 yıl boyunca 'örnek' olarak gösterilen Harun Tan ve Ebru Şallı çifti, 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı.

    Ebru Şallı hamileliğinin ardından Gendaş Kültür yayınları arasında çıkan "Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak" adlı bir kitap yazdı. 2005 yılı Mart ayında yayınlanan bu kitap büyük ilgi gördü.

    EVLİLİKLERİ

    1.evliliği: 19 Haziran 1997 tarihinde şarkıcı Ozan Orhon'la evlendi. 1998 yılının Haziran ayında da boşandı.

    2.evliliği: 2002 yılında Harun Tan'la evlendikten sonra podyumları bıraktı. 11 yıl evli kaldı. 11 Temmuz 2013 tarihinde boşandı. Beren (d.2004) ve Pars (d.2010) adında iki oğulları oldu.

    KİTAPLARI

    2005 – Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak

    FİMLERİ

    1995 – Gölge Çiçeği (dizi)

    1998 – Reyting Hamdi(dizi)

    1999 – Unutabilsem (dizi)

    2002 – Belalım Benim (dizi)

        UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

        1984 yılında dünyaya gelen Uğur Akkuş, Dede Halil İbrahim Akkuş' un büyük dedeleri Semerkant'ın Horasan bölgesinden gelerek Anadolu'ya yerleşmiş, çiftçilik ve tarımla iştigal etmişlerdir. Büyükanne Suudi Arabistan kökenli Rıfai ailesi mensubu Arap asıllı bir Seyyide'dir. Baba Mahmut Akkuş, Arap asıllı bir anne ve Türkmen bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiş, Mardin merkeze yerleşmiş ve ilk ticari hayatına babasının çiftçilik ve ziraat işlerini kardeşlerine bırakarak, Mardin kapalı çarşısında (Toptancılar çarşısı) kumaş toptancısı olarak başlamıştır.

        Uğur Akkuş, eğitimine Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde başlamış, Almanya Essen-Duisburg Üniversitesi'nde devam etmek suretiyle üniversite hayatına ara vermiş ve ticarete atılmıştır. Dış ekonomik ilişkiler kurulu Kuveyt iş konseyi başkan yardımcılığı, Suudi Arabistan iş konseyi başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş, Türk Amerikan iş adamları derneği yüksek istişare kurulu üyeliği görevinde bulunmuş, KUVİD Derneği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. İstanbul Boğaziçi Eğitim ve Kültür Vakfı, başkanı ve yönetim kurulu üyelik görevi halen devam etmektedir. İyi derecede İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça bilmektedir. Aynı zamanda da 2 çocuk babasıdır.
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