Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.02.2021 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 12:58
    ABONE OL

    SON DAKİKA: 'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberi! Şarkıcı , son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Geçtiğimiz günlerde , 'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurmuştu.

    DHA
    Ünlü şarkıcının koronavirüs testi pozitif çıktı

    Şarkıcı , son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



    TESTİM POZİTİF ÇIKTI
    Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.


    OKAN KURT'UN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
    Geçtiğimiz günlerde , 'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurmuştu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin SON DAKİKA: Demet Akalın'ın yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı