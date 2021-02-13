Şarkıcı Demet Akalın, son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Şarkıcı Demet Akalın, koronavirüse yakalandı. Son yaptırdığı PCR testi pozitif çıkan Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.





TESTİM POZİTİF ÇIKTI

Bir çocuk annesi Demet Akalın paylaşımında "Dünkü Covid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı.



OKAN KURT'UN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Alişan, Okan Kurt'un yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını, testi negatif çıkan Demet Akalın'ın bu sürede kendini izole etmesi gerektiği için bir süre programda olamayacağını duyurmuştu.