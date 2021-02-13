Aksiyon yüklü sahneleriyle adeta soluksuz izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ebru'nun ihaneti sonrası Yaman'ın Tipi ve Behzat'a görüntüleri verip Kaya'yı öldürtmesi yeni bir cephe daha açılmasıyla sonuçlandı. Memleketten kardeşini çağıran İdris Reis, Tufan ve Hızır Çakırbeyli'ye rest çekerek yeni bir yolda yürüyeceğini ima etti. Dizinin son anlarında beraber bir yere giden Ceylan ve Bahar'ın yolu ışıklarda Fuat'ın adamları tarafından kesildi. İkili ekip tarafından Fuat'ın mekanına götürüldü ve Fuat'ın ilk sözleri ise "Beni bulsun demişsin" oldu. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından heyecanla beklenen EDHO 182. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Fenerbahçe Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ATV ekranlarında yayınlandı. Bu nedenle dizi izleyici karşısına çıkmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"
Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.
Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.