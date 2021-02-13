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    • 14.02.2021 00:16
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    Perçinleyen mermiyi sıktı ensesinde boza pişiriyor! : Haleti ruhiyesi komple değişecek

    Perçinleyen mermiyi sıktı ensesinde boza pişiriyor! için heyecan doruklara tırmandı. Son bölümde Kaya'nın ölümüyle birlikte İdris Reis'in haleti ruhiyesi komple değişti. Memleketten kardeşini ve yeğenlerini çağıran İdris, Façalı ve Çakırbeyli ailelerine gövde gösterisi yaptı. Hızır ve Didem'in saldırıya uğramasının ardından çılgın dönen Haşmet ise İdris'in mekanını basarak neredeyse ölümle burun buruna geldi. Ceylan'ın peşinde olan Fuat, sağlam bir pusu atarak hem Ceylan'ı hem de Bahar'ı ele geçirdi. Son anda Ceylan'ın kafasına silahı dayayan Fuat'ın tetiği çekip çekmeyeceği ise gelecek hafta belli olacak.

    takvim.com.tr
    EDHO 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Aksiyon yüklü sahneleriyle adeta soluksuz izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ebru'nun ihaneti sonrası Yaman'ın Tipi ve Behzat'a görüntüleri verip Kaya'yı öldürtmesi yeni bir cephe daha açılmasıyla sonuçlandı. Memleketten kardeşini çağıran İdris Reis, Tufan ve Hızır Çakırbeyli'ye rest çekerek yeni bir yolda yürüyeceğini ima etti. Dizinin son anlarında beraber bir yere giden Ceylan ve Bahar'ın yolu ışıklarda Fuat'ın adamları tarafından kesildi. İkili ekip tarafından Fuat'ın mekanına götürüldü ve Fuat'ın ilk sözleri ise "Beni bulsun demişsin" oldu. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ardından heyecanla beklenen EDHO 182. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte heyecan dolu sahneleriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182. bölüm fragmanı

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

    Fenerbahçe Başakşehir arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ATV ekranlarında yayınlandı. Bu nedenle dizi izleyici karşısına çıkmadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüyle 16 Şubat Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Yeni bölümde tozu dumana katacak gelişmeler yaşanacak.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

    Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

        Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

        İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

            Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

            Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

            Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

                Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

                Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

                Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

                    EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

                    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

                    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

                    Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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                    Haberler Magazin Perçinleyen mermiyi sıktı ensesinde boza pişiriyor! EDHO 182. bölüm fragmanı: Haleti ruhiyesi komple değişecek