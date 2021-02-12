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    • 12.02.2021 13:47
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    'nun dans videosu sonrası kovulması tartışma yarattı: "’te dans yasak başka her şey serbest"

    Spiker dans videosuyla gündemde. 32 yaşındaki spiker Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından oryantal dans gösterisini paylaşmış, videosu uzun süre konuşulmuştu. Hande Sarıoğlu'nun dans videosu sonrası işine son verilmesi tartışma yarattı. yazarı , bugünkü köşesinde "2019 yılında zor yerden sorup 'yı yayından kaçıran spiker Hande Sarıoğlu, 'ten kovulmuş. Gerekçe olaraksa Sarıoğlu'nun evde çekip sosyal medya hesabından yayınladığı dans görüntüleri gösterilmiş. Habertürk'te FETÖ'yü eleştiren haberleri silip özür metinleri yayımlamak serbest... Ekranlardan halka "öküz, cahil" diye hakaret etmek de serbest... Ama spikerlerin evlerinde dans etmeleri büyük ayıp ve yasak." ded

    Habertürk'te dans yasak her şey serbest

    Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun işten çıkarılması çok konuşuldu. Yayınlarda FETÖ'nün savunulması gibi birçok skandala göz yuman ve hatta teşvik eden HaberTürk'ün spiker Hande Sarıoğlu'nu dans etmesi sebebiyle işten çıkartması tartışma yarattı.



    Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

    Altınok, yazısında şu ifadelere yer verdi:

    2019 yılında zor yerden sorup Fatih Ataylı'yı yayından kaçıran spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovulmuş.
    Gerekçe olaraksa Sarıoğlu'nun evde çekip sosyal medya hesabından yayınladığı dans görüntüleri gösterilmiş.
    Habertürk'te FETÖ'yü eleştiren haberleri silip özür metinleri yayımlamak serbest...
    Ekranlardan halka "öküz, cahil" diye hakaret etmek de serbest...



    Hakkındaki itibar suikastına karşı cevap hakkını kullanmak için yayına bağlanan konukların sesini kapatmak da...
    Hatta sonunda T olmayan Emrah Serbes'in sahte sağlık raporunu mahkemeye sunan avukatları ekranlara çıkartıp hukuk otoritesi diye pazarlamak bile serbest.
    Ama spikerlerin evlerinde dans etmeleri büyük ayıp ve yasak.
    Geçmiş olsun Hande Hanım.

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    HANDE SARIOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
    Hande Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi. "Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu" belirten Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.

    Sarıoğlu, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

    "Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim ve karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım."



        FATİH ALTAYLI YAYININI TERK ETMİŞTİ
        Fatih Altaylı, 2019'un son günlerinde Habertürk canlı yayınında Hande Sarıoğlu ile Emre Belözoğlu'yla ilgili sert bir tartışma yaşadıktan sonra stüdyoyu terk etmişti.

        Habertürk'te yayınlanan Spor Saati isimli programa Fatih Altaylı ile programın sunucusu Hande Sarıoğlu'nun tartışması damga vurmuştu. Programda, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan müsabakada Ömer Bayram'ın rakibine yaptığı hareket tartışılırken, Fatih Altaylı verilen sarı kartın doğru olduğunu ifade etti. Altaylı'nın yorumunun ardından moderatör Sarıoğlu'nun 'Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?' şeklindeki sorusu Altaylı'yı çok sinirlendirmiş ve Fatih Altaylı yayını terk etmişti.

        Sorunun kendisine hakaret olduğunu söyleyen Altaylı "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki verdi. Altaylı daha sonra ise canlı yayını terk etti. Rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çeviren Sarıoğlu programa devam etti.

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