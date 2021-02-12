Sosyal medya hesabından dans ettiği anları paylaşan Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun işten çıkarılması çok konuşuldu. Yayınlarda FETÖ'nün savunulması gibi birçok skandala göz yuman ve hatta teşvik eden HaberTürk'ün spiker Hande Sarıoğlu'nu dans etmesi sebebiyle işten çıkartması tartışma yarattı.
Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde konuya ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Altınok, yazısında şu ifadelere yer verdi:
2019 yılında zor yerden sorup Fatih Ataylı'yı yayından kaçıran spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovulmuş.
Gerekçe olaraksa Sarıoğlu'nun evde çekip sosyal medya hesabından yayınladığı dans görüntüleri gösterilmiş.
Habertürk'te FETÖ'yü eleştiren haberleri silip özür metinleri yayımlamak serbest...
Ekranlardan halka "öküz, cahil" diye hakaret etmek de serbest...
Hakkındaki itibar suikastına karşı cevap hakkını kullanmak için yayına bağlanan konukların sesini kapatmak da...
Hatta sonunda T olmayan Emrah Serbes'in sahte sağlık raporunu mahkemeye sunan avukatları ekranlara çıkartıp hukuk otoritesi diye pazarlamak bile serbest.
Ama spikerlerin evlerinde dans etmeleri büyük ayıp ve yasak.
Geçmiş olsun Hande Hanım.
YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN
HANDE SARIOĞLU'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Hande Sarıoğlu, Habertürk yönetiminin kendisini geçmişte de sosyal medya paylaşımları üzerine uyardığını söyledi. "Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu fakat kanalın görüşüne de saygı duyduğunu" belirten Sarıoğlu, Habertürk'teki görevinden kendi isteğiyle ayrıldığını söyledi.
Sarıoğlu, olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"Karşılıklı aldığımız bir karar. Haber kanalının ciddiyeti, bir ağırlığı vardır. Fakat ben de kendi karakterimden vazgeçemiyorum. Ben renkli bir kişiliğim. Daha önce de kanal yönetimi beni uyarmıştı. 'Daha dikkatli olmalısınız' denildi. Ben de renkli kişiliğimden vazgeçemeyeceğimi, söyledim ve karşılıklı anlaşarak, istifamı verdim. Kanalımı çok seviyorum, beni hiçbir şekilde mağdur etmedi. Ben ne yaptığımın, paylaşımlarımın farkındayım. Dans gösterim de renkliydi, bunun farkındayım."