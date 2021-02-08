İş adamı Abdullah Kiğılı'dan Başkan Erdoğan'a övgü: AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileri gitti





Rahmetli Turgut Özal ile yakın dostluğunuz da vardı...

Malatya'dan tanıyorum. Annesini, babasını da tanırdım. Hatta ilk eşi Ayhan Hanım mahalleden arkadaşımdı. Özal, Türkiye'nin önünü açan liderdir.

Ülkemizin ilk büyük büyümesini yaptı. Erdoğan da Türkiye'nin ikinci büyük hamlesine imza attı. AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileriye gitti. Erdoğan Beyoğlu İlçe Başkanı'yken ben ANAP'ın il başkan yardımcılığını yapıyordum. O zamandan beri tanıyorum; ahde vefası çok olan bir lider.



YÜKSEK FAİZ EKONOMİNİN KANINI EMİYOR



Sıfırdan bugünlere gelmiş bir iş adamısınız. Nasıl başardınız bunu?

Öncellikle Allah'ın yardımıyla oldu. Çok da çalıştım. Kapalıçarşı'da çığırtkanlık yaparak başladım çalışmaya. Sokaktan geldim. Bugün 77 yaşındayım ve hâlâ işimin başındayım. Küçük yaşlarda sektöre girdim. Ama daha 32 yaşındayken bana "Baba" diye hitap ederlerdi. İnsanlar güvenirdi bana. Birleşmiş Markalar Derneği'ni kurdum. Mesela 2001 ekonomik krizini en az zararla atlamak için tüm sektörü bir araya getirdim. Ekonomi bitik vaziyetteydi. Faizler almış başını gitmişti. Anayasa kitapçığı fırlatıldığı için değil, yüksek faiz batırmıştı ekonomiyi.



Cumhurbaşkanımız da sık sık yüksek faize karşı olduğunu dile getiriyor...

Cumhurbaşkanımız sonuna kadar haklı. Yüksek faiz kan emici bir şey. Allah kimseyi yüksek faizin ağına düşürmesin.



ERDOĞAN ÇOK İYİ KIYAFET KOMBİNİ YAPIYOR



Cumhurbaşkanımızın giyim tarzını nasıl buluyorsunuz?

Tarzını çok beğeniyorum. Özellikle son günlerde giydiği takım elbiseler, modayı yakından takip ettiğini de gösteriyor. Kravat seçimleri de çok zevkli. Kombini de çok iyi yapıyor. Çizgili takımları taşımak zordur. Ama Erdoğan çok iyi taşıyor. Uzun boylu ve fit oluşu da tabii etken buna.



İKİNCİ MARKAMIN İLHAMINI HINCAL ULUÇ'TAN ALDIM

Futbol, siyaset, iş ve medya dünyasından çok insanın sevgisini ve saygısını kazanmış bir isimsiniz. Bunu başarmak kolay değil...

Hayatımda hiç kimseyle menfaat üzerine dostluk kurmadım. En önemli özelliğim; ben hiç kimseyle kavga etmem. Uzlaşmacı bir kişiliğim var. Biriktirdiğim en önemli şey dostlarımdır. Mesela Hıncal Uluç. Benim için çok ayrı yeri var Hıncal'ın. Abi-kardeş gibiyiz onunla. Fenerbahçe'de görev almamı istememişti. Benim stres içinde çalışmamı istemiyordu. Haklıydı da. Bu arada Hıncal, Abdullah Kiğılı markasının da yaratıcısıdır. Kiğılı markasını beğenerek giyiyordu. Bana "İkinci bir marka daha yarat. Az ve özel koleksiyondan oluşsun" dedi. Ve ben de onu dinledim. Ortaya Abdullah Kiğılı markası çıktı. Şimdi "İyi ki Hıncal'ı dinlemişim" diyorum.