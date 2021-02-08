İş adamı Abdullah Kiğılı'dan Başkan Erdoğan'a övgü: AK Parti ile ülkemiz 50 yıl ileri gitti

Ünlü iş adamı Abdullah Kiğılı, çok özel açıklamalarda bulundu. Bugün Avrupa'daki giyim firmalarından çok daha iyi konumda olduğumuzu belirten Kiğılı, "Pandemi bittikten sonra Türkiye'yi ekonomik olarak kimse tutamaz" dedi.
Sporla yakından ilgilisiniz, bir dönem Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlığını yaptınız...
Evet. Hayatım boyunca yaptığım en zor görevdi. 'Allah beni bir daha bu göreve getirmesin' diyeceğim kadar stresli bir şey. Çok küfür yedim TFF Başkanı olduğum dönemde. Nihat Özdemir'e üzülüyorum. Nihat benim yakın arkadaşım. TFF başkanlık teklifi ona geldiğinde "Sakın kabul etme. Hayatın alt üst olur" demiştim. Nitekim de oldu. Hakemler hata yapar; TFF başkanını suçlarlar, futbolcular hata yapar; başkanı suçlarlar. Haksızlık yapılıyor Nihat'a. Her şeyde Nihat suçlanıyor. Ne yapsın Nihat, çıkıp maçı mı yönetsin? Hakemlerin durumuna da üzülüyorum. Görüyorum maç sonrası herkes çıkıp hakemleri de eleştiriyor. Kim daha çok sesini yükseltirse zaten hakemleri tesir altına almış oluyor. Büyük kulüplere değil ama olan küçük kulüplere oluyor.
ÖZDEMİR HAKSIZLIĞA UĞRADI
Nihat Özdemir, Fenerbahçe yönetimi ile yaşadığı gerilim sonrası kulüpten istifa etmişti. Siz Özdemir'e haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz?
Tabii haksızlığa uğradı. TFF başkanıysan zaten haksızlığa uğrarsın. Futbolda unvanın yükseldi mi düşmanın da fazlalaşır. Fenerbahçe'de birlikte çalıştık onunla. 3 Temmuz sürecini de yaşadım. Çok zor günlerdi. Bir daha Allah bize böyle bir şey yaşatmasın. Fenerbahçe dışında başka hiçbir takım böyle bir süreci atlatamazdı. Bizim taraftarımız dünyanın hiçbir yerinde yok. Fenerbahçe'nin değil başka takımın başına gelseydi bunlar darmadağın olurdu. Aziz Yıldırım haksız yere hapse girdi. 10 günde bir onu ziyarete giderdim, ağlayarak çıkardım oradan.