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    • Magazin
    • 08.02.2021 08:34
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    • 08.02.2021 08:34
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    Fenomen diziden haber var! başlayacak mı, ne zaman başlayacak? dizisinde son dakika gelişmesi!

    Ve netleşti! Kaos dizisinde son dakika gelişmesi! , ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi'nin 'sı 'dan ekranlara dönüp dönmeyeceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Birçok kanalda tekrar bölümleri yayınlanan dizi, yeni kadrosuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu , ise " diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölüm yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına" açıklamasında bulunmuştu.

    takvim.com.tr
    Adım adım geliyor! Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi!

    Kurtlar Vadisi Kaos'un konusu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan proje, 4 yıl aradan sonra yeniden çekilecek iddiaları ortaya atılmıştı. Bu anlamda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.

    KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

    Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

    Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

    "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."

        KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

        Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

        KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

        İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlandı.

        Dizinin tanıtımlarında yer alan "Bu bir mafya dizisidir" sloganı dikkat çekti. Çekimler genel olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi. Bunun haricinde İstanbul'un birçok mahallesinde ve semtinde çekimleri yapıldı.

        Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptıktan 10 ay sonra 'Kurtlar Vadisi Irak' adlı sinema filmi gösterime girdi. O dönemde Türk sinemasının en çok para harcanan filmi olan Kurtlar Vadisi Irak, en çok gişe hasılatı elde eden yapımı oldu.
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        Haberler Magazin Fenomen diziden haber var! Kurtlar vadisi başlayacak mı, ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi!