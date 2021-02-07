Kurtlar Vadisi Kaos'un konusu merak konusu oldu. Televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan proje, 4 yıl aradan sonra yeniden çekilecek iddiaları ortaya atılmıştı. Bu anlamda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi yaşandı. Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her rolümle gurur duyuyorum" dedi.
KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.
Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:
"Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."