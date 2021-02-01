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    • Magazin
    • 01.02.2021 19:15
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    • 01.02.2021 19:15
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    ! ! Mahur’dan şaşırtan teklif

    seçeneği dizinin yayınladığı akşam izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. Yeni başlamasına rağmen ilgiyle dizide yine heyecanlı olaylar yaşanıyor. Yeni bölümde Mahur'un Maraşlı’ya teklifi herkesi şaşırttı ve peki kabul edecek mi? Diğer yandan Ömer ile ilgili detaylar da izleyicilerin kafasını karıltırıyor. Peki Ömer kim, neden öldü, biri mi öldürdü? İşte Maraşlı yeni bölüm ile ilgili bilgiler…

    takvim.com.tr
    Maraşlı 4. bölüm izle!

    Maraşlı 4. bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve 3 bölümüyle de ilgiyle izlenen dizide hangi gelişmeler yaşanacak? Maraşlı'nın Mahur'un şaşırtıcı teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ömer ile ilgili bilgiler ortaya çıkacak mı, Mahur şüpheleriyle ilgili neler yapacak? Maraşlı 4. Bölümü canlı yayın olarak haberimizin içeğinden izleyebilirsiniz

    MARAŞLI 4. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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    MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

    Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir.

    Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?

        Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır. Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir? Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır. Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi? Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?
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        Haberler Magazin Maraşlı 4. bölüm izle! Maraşlı yeni bölüm izle! Mahur’dan şaşırtan teklif