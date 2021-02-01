Maraşlı 4. bölüm izle sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. ATV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve 3 bölümüyle de ilgiyle izlenen dizide hangi gelişmeler yaşanacak? Maraşlı'nın Mahur'un şaşırtıcı teklifini kabul edip etmeyeceği merak konusu oldu. Ömer ile ilgili bilgiler ortaya çıkacak mı, Mahur şüpheleriyle ilgili neler yapacak? Maraşlı 4. Bölümü canlı yayın olarak haberimizin içeğinden izleyebilirsiniz
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MARAŞLI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aziz Türel, Necati ve İlhan alevler içindeki arabadan kurtulmayı başarır. Ama Necati o an yaşadığı duyguyu hiç unutmayacaktır. Necati'nin babası ve kardeşiyle yaşadığı bu hayati olay nedir? Maraşlı, Mahur'u kaçıran Savaş'ı köşeye sıkıştırır. Savaş, Mahur'un aklına babası ile ilgili şüphe tohumları ekmektedir.
Babasının eski ortağı Ömer Bey'den bahseder. Savaş, Maraşlı'dan kaçarak arabası ile uzaklaşır. Mahur'un artık büyük bir şüphesi vardır. Ömer neden ölmüştür? Ömer kimdir? Mahur'un kafası çok karışıktır, Maraşlı ile dertleşir. Mahur'un yüreğinde büyük bir acı vardır. Mahur'u öldürmek isteyen kimdir? Üstelik kendi ailesinden… Maraşlı'nın yanında kendisini güvende hissettiğini söyleyen Mahur'a ailesi karşı çıkar. Mahur'un, Maraşlı'ya yaptığı sürpriz teklife herkes şoke olur. Maraşlı, kızı Zeliş'in de hayatını etkileyebilecek bu teklifi kabul edecek mi? İlhan, şirket için aldıkları yüklü miktardaki krediyi ödeyememektedir. Türel Ailesi şirketi kaybetme riski ile yüzleşir. İlhan, Ozan'a ne yapıp edip para bulması konusunda emirler verir. Ozan'ın şirkete yatırımcı olması için bulduğu kişi herkesi çok şaşırtacaktır. Türel Holding'in yeni yatırımcısı kim olacaktır?