Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da yine heyecan dolu sahneler yaşanacak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek. Osman Bey'in neler yapacağı merak edilirken dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan dizi için geri sayım başladı, işte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…
KURULUŞ OSMAN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.
KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR
Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.
OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ
Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.