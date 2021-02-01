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    • 01.02.2021 21:12
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    • 01.02.2021 23:50
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    44. bölüm 2. fragmanında nefes kesen sahne! Osman Bey amacına ulaşabilecek mi?

    44. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve nefes kesen sahneler heyecanın dozunu daha da arttırdı. ATV’nin Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman dizisi izlenme rekorları kırıyor. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Osman Bey amacına ulaşabilecek mi? “ İkisini de kurtaracağım bedeli ne olursa olsun” sözlere kulaklara kazındı. Kuruluş Osman 44. bölümü sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler bilgilere haberimizden ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında nefes kesen sahne!

    Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanını haberimizden izleyebilirsiniz. ATV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da yine heyecan dolu sahneler yaşanacak ve izleyicileri ekrana kilitleyecek. Osman Bey'in neler yapacağı merak edilirken dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan dizi için geri sayım başladı, işte Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı…

    KURULUŞ OSMAN 44. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

    KAYI BAYRAĞI DEĞİŞİYOR BEYLER TEPKİ GÖSTERİYOR

    Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

    OSMAN BEY'İN ZOR SEÇİMİ

    Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.

        HAÇLI İTTİFAKI SAHAYA SÜRÜLÜYOR

        Osman Bey, Bayhoca'yı kurtarmak için nasıl bir plan kuracak? Haçlı ittifakını kuran Nikola, Osman Bey'i köşeye sıkıştırmak için ne yapacak? Kayı bayrağındaki değişikliğin sebebi ne? Savcı Bey, oğlunu kurtarabilecek mi? Dündar Bey'le yakınlaşan Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in hamlesi ne olacak? Bala Hatun, Osman Bey'e uygun bir eş bulabilecek mi? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak?
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        Haberler Magazin Kuruluş Osman 44. bölüm 2. fragmanında nefes kesen sahne! Osman Bey amacına ulaşabilecek mi?