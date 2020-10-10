Eda Taşpınar, şiddeti affetmedi! Sosyetik güzelin oyuncu sevgilisi Çağrı Atakan, geçtiğimiz günlerde gittiği bir mekanda kavgaya karıştı. Atakan, Eda Taşpınar'ın çocukluk arkadaşıyla yumruklaştı.
Atakan'ın eski sevgilisi Eda A.'yı darp ettiği iddiasıyla açılan davası da sürüyor.
Sosyetik güzel de ilişkiyi bitirdi. Çağrı Atakan'ın şiddetle ilgili süren davası olduğu için Eda Taşpınar'ın arkadaşına "Benden şikayetçi olma" dediği de söyleniyor.
Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay Atakan tarafından şiddet gördüğü iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.