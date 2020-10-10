Sosyetik güzel de ilişkiyi bitirdi. Çağrı Atakan'ın şiddetle ilgili süren davası olduğu için Eda Taşpınar'ın arkadaşına "Benden şikayetçi olma" dediği de söyleniyor.



Sosyetik güzel, geçtiğimiz ay Atakan tarafından şiddet gördüğü iddiasını ise kesin bir dille yalanlamıştı.