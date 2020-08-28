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    • Saklambaç
    • 28.08.2020 Gazete
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    İkoncan ’ın yeni sevgilisi sabıkalı çıktı!

    İkoncan ’ın yeni sevgilisi sabıkalı çıktı. Ünlü oyuncu, eski kız arkadaşını dövdüğü için 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

    Sabıkalı sevgili

    Sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın yeni sevgilisi ünlü oyuncu Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı.

    Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

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    Haberler Saklambaç İkoncan Eda Taşpınar’ın yeni sevgilisi Çağrı Atakan sabıkalı çıktı!
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