Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor? Magazin gündemine düşen bomba aşk iddiasının ardından vatandaşlar bu soruların yanıtını merak ediyor.
Son günlerde eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Özcan Deniz'in bu kez Samar Dadgar ile aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Samar Dadgar'ın kim olduğunu merak edenler de konuyu internette araştırmaya başladı. Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?
SAMAR DADGAR KİMDİR?
Samar Dadgar, İranlı bir moda tasarımcısıdır. 26 yaşında olan Samar Dadgar'ın Özcan Deniz ile sevgili olduğu iddia edilmektedir.