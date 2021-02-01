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    • Magazin
    • 01.02.2021 14:02
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    • 01.02.2021 14:12
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    kimdir, kaç yaşında, nereli? 'in yeni sevgilisi ?

    'in yeni sevgilisi kimdir? Magazin gündemine bomba gibi düşen aşkla ilgili her şey merak ediliyor. ", kaç yaşında, nereli?" sorularının yanıtı aranıyor. Eski eşi 'la davalık olan Özcan Deniz'in kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar'la aşk yaşadığı iddia edildi. Geçtiğimiz yaz aylarında başlayan aşk şok etkisi yaratırken, Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar'ın işi de merak konusu oldu. Özcan Deniz önceki eşi Feyza Aktan'dan Haziran 2019'da boşanmıştı.

    Özcan Deniz'in yeni sevgilisi ne iş yapıyor?

    Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor? Magazin gündemine düşen bomba aşk iddiasının ardından vatandaşlar bu soruların yanıtını merak ediyor.

    Son günlerde eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Özcan Deniz'in bu kez Samar Dadgar ile aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Samar Dadgar'ın kim olduğunu merak edenler de konuyu internette araştırmaya başladı. Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?

    SAMAR DADGAR KİMDİR?

    Samar Dadgar, İranlı bir moda tasarımcısıdır. 26 yaşında olan Samar Dadgar'ın Özcan Deniz ile sevgili olduğu iddia edilmektedir.
        Haberler Magazin Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?