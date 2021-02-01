Son günlerde eski eşi Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı iddiası ile gündeme gelen Özcan Deniz'in bu kez Samar Dadgar ile aşk yaşadığı iddiası magazin dünyasına bomba gibi düştü. Samar Dadgar'ın kim olduğunu merak edenler de konuyu internette araştırmaya başladı. Samar Dadgar kimdir, kaç yaşında, nereli? Özcan Deniz'in yeni sevgilisi Samar Dadgar ne iş yapıyor?