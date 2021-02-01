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    • 01.02.2021 14:56
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    • 01.02.2021 14:56
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    Survivor Doğan Keser kimdir? , nereli ve mesleği nedir?

    TV 8 ekranlarının heyecanla izlenen yarışma programına yeni bir isim daha dahil oluyor. Instagram fenomeni olan Doğan Keser Survivor'a katılıyor. Acun Ilıcalı'nın "Size başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Gelecek yarışmacılar. Gonca, Aleyna ve Doğan." dediği görülüyor ve üç yedek yarışmacı adaya geliyor. Peki, Survivor Doğan Keser kimdir? , nereli ve mesleği nedir? İşte merak edilenler...

    Survivor Doğan Keser kimdir?

    Survivor Doğan Keser kimdir sorusunun yanıtı yeni bölümle birlikte çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Gonca, Aleyna ve Doğan bu akşam adaya geliyor. Özellikle Doğan'ın yaptığı ıslık şovu sonrası hayatına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı

    SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

    Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.

    Abisiyle istanbul Bakırköy'de perakende erkek giyim mağazası açmıştır. Survivor 2021 Ünlüler takımı yarışmacısı Doğan Keser, evli ve 1 kız babasıdır.

    Sosyal medya platformu Instagram'da fenomen olan eden Doğan Keser'in kullanıcı adı "dogankesers" olarak karşımıza çıkıyor.

        Doğan Keser'in boyu 1.64 metre, kilosu ise 61. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı.

        SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

        Survivor 2021 hafta içi pazartesi, salı ve perşembe; hafta sonu ise cumartesi ve pazar günleri saat 20.00'de TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

        SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Survivor'da haftanın ilk eleme adayı cumartesi günü Duygu olmuştu. İkinci eleme adayı ise Poyraz olarak açıklandı.
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