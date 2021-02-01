Survivor Doğan Keser kimdir sorusunun yanıtı yeni bölümle birlikte çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı. Acun Ilıcalı'nın açıkladığı Gonca, Aleyna ve Doğan bu akşam adaya geliyor. Özellikle Doğan'ın yaptığı ıslık şovu sonrası hayatına dair bilgiler araştırılıyor. Peki, Survivor Doğan Keser kimdir? Doğan Keser kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir? İşte hayatı

SURVİVOR DOĞAN KESER KİMDİR?

Doğan Keser 21.05.1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zeytinburnu spor altyapısında yetişen Doğan Keser, profesyonel olarak A takımda oynadı. Fakat futbolu sadece bu takımda oynadığı, başka takımda oynamak kısmet olmadığını belirtiyor.