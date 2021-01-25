Survivor Duygu kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Suygu Serap Salman'ın sağlık durumu nasıl, elenecek mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor.Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan ve en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Duygu en çok gündemde yer alan isimlerden biri oluyor. Yaşadığı sakatlık sonrası yarışmaya devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte tüm bilgiler...
DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?
Duygu Serap Salman 20'li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Duygu Serap Salman Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalamıştır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahip olan yokluktan, açlıktan, susuzluktan beslenen biri olarak Survivor'a çok yakışacağını düşünüyor.
El becerilerine güvenen yarışmacı, birçok branşta başarılı olmanın avantajı ile Survivor'da başarılı olacağına inanıyor. Survivor'a katılmasının işinde daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacağını da düşünüyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.