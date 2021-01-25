SURVİVOR DUYGU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Survivor tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız, gerçekten çok üzücü bir durum ama maalesef yapabileceğimiz" açıklaması ardından gözler sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Duygu'ya çevrildi. Sembol oyununda parkurda mücadele eden Duygu talihsiz bir kaza geçirmiş, ilk müdahale ardından ise hastaneye kaldırılmıştı. Acun Ilıcalı, Duygu Serap Salman'ın sağlık durumunun doktor kontrolü ardından belli olacağını bildirmişti. Duygu'nun son durumu tedavi süreci sonrasında açıklanacak.