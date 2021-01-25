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    • 25.01.2021 10:43
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    • 25.01.2021 10:48
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    ? Sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merakla araşırılıyor. Geçtiğimiz yıl trafik kazası geçirdiği için Survivor’a katılamayan isim bu yıl katılsa da parkurda talihsiz bir kaza yaşadı ve yarışmaya devam edip edemeyeceği merak konusu oldu. Hastaneye kaldırılarak ilk tedavisi yapılan , ? İşte Survivor Duygu hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor Duygu kimdir?

    Survivor Duygu kimdir? 2021 Survivor yarışmacısı Suygu Serap Salman'ın sağlık durumu nasıl, elenecek mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor.Survivor 2021 Gönüllüler takımında yarışan ve en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Duygu en çok gündemde yer alan isimlerden biri oluyor. Yaşadığı sakatlık sonrası yarışmaya devam edip etmeyeceği araştırılıyor. İşte tüm bilgiler...

    DUYGU SERAP SALMAN KİMDİR?

    Duygu Serap Salman 20'li yaşlarında başına aktif olarak boks yapan başarılı bir sporcudur. Duygu Serap Salman Survivor 2021'de Gönüllüler takımında yer alarak büyük bir fırsat yakalamıştır. Özellikle sosyal medyada yaptığı dans paylaşımları ile 5 binden fazla takipçiye sahip olan yokluktan, açlıktan, susuzluktan beslenen biri olarak Survivor'a çok yakışacağını düşünüyor.

    El becerilerine güvenen yarışmacı, birçok branşta başarılı olmanın avantajı ile Survivor'da başarılı olacağına inanıyor. Survivor'a katılmasının işinde daha iyi bir yerlere gelmesini sağlayacağını da düşünüyor. Voleybol, hentbol, futbol, MMA, boks, crossfit ile ilgilenen Duygu Salman, yarışmayı kazanması halinde yarım kalan eğitimlerini tamamlamayı hedefliyor.

        SURVİVOR DUYGU'NUN SAĞLIK DURUMU NASIL?

        Survivor tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Bizim için en önemli şey sizin sağlığınız, gerçekten çok üzücü bir durum ama maalesef yapabileceğimiz" açıklaması ardından gözler sakatlandıktan sonra hastaneye kaldırılan Duygu'ya çevrildi. Sembol oyununda parkurda mücadele eden Duygu talihsiz bir kaza geçirmiş, ilk müdahale ardından ise hastaneye kaldırılmıştı. Acun Ilıcalı, Duygu Serap Salman'ın sağlık durumunun doktor kontrolü ardından belli olacağını bildirmişti. Duygu'nun son durumu tedavi süreci sonrasında açıklanacak.
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