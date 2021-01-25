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    • 25.01.2021 16:23
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    • 25.01.2021 16:23
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    ? diziden neden ayrıldı? Yerine kim gelecek?

    sorusu diziyi bu akşam takip eden izleyiciler tarafından merak ediliyor. Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sefirin Kızı'nda dikkat çeken değişim yaşanacak. diziye veda edecek ve onun yerine diziye dikkat çeken ünlü bir isim dahil olacak. Peki, Sefirin Kızı Nare neden yok? ? Nare'yi canlandıran Neslihan Atagül'ün yerine kim gelecek? İşte merak edilen o soruların yanıtları...

    takvim.com.tr
    Neslihan Atagül Sefirin Kızı dizisinden neden ayrıldı?

    Sefirin Kızı Nare neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından akşam saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Star TV'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizinde zorunlu bir değişim yaşandı. Dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül diziye veda ediyor ve yerine yeni bir isim geliyor. Peki, Sefirin Kızı Nare neden yok? Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? Yerine kim gelecek? İşte diziye dair merak edilenler...

    SEFİRİN KIZI NARE NEDEN YOK? NESLİHAN ATAGÜL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

    Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziye veda ediyor. Ünlü oyuncunun yerine diziye güzel oyuncu Tuba Büyüküstün dahil olacak.

    SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare'nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

    Güven'in artan baskısıyla Gediz ve Nare'nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.

        Sonunda Sancar, Nare'nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar'ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

        Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur.

        Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar'ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

            Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

            Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.
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