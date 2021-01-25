Sefirin Kızı Nare neden yok sorusu dizinin hayranları tarafından akşam saatleriyle birlikte araştırılmaya başlandı. Star TV'de izleyicisiyle buluşan Sefirin Kızı dizinde zorunlu bir değişim yaşandı. Dizide Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül diziye veda ediyor ve yerine yeni bir isim geliyor. Peki, Sefirin Kızı Nare neden yok? Neslihan Atagül diziden neden ayrıldı? Yerine kim gelecek? İşte diziye dair merak edilenler...
SEFİRİN KIZI NARE NEDEN YOK? NESLİHAN ATAGÜL DİZİDEN NEDEN AYRILDI?
Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziye veda ediyor. Ünlü oyuncunun yerine diziye güzel oyuncu Tuba Büyüküstün dahil olacak.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare'nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.
Güven'in artan baskısıyla Gediz ve Nare'nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır.