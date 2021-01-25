Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar'ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?