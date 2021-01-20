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    • 20.01.2021 16:53
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    ATV CANLI YAYIN İZLE linki 20 Ocak 2021 Çarşamba | ATV linki YOUTUBE Emine, ’ü öldürüp gömdü mü?

    canlı yayınında (20 Ocak 2021 Çarşamba) neler yaşanıyor? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Emine, ’ü öldürüp gömdü mü? Kadir Büyük nerede? Abla Esra Erol’da canlı yayınında. Aylar sonra ilk defa  dün akşam baş başa kaldılar.  O yemekte neler yaşandı? Sevim, babası Şaban ile 31 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geliyor. Kızları ölü mü sağ mı bilmek isteyen bir ailenin feryadı ve daha fazlası Atv canlı ayyınında Esra Erol'da programında.

    Esra Erol'da bugünkü canlı yayın...

    Esra Erol canlı yayında bugün (20 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Emine, Kadir Büyük'ü öldürüp gömdü mü? 2019 yılından bu yana kayıp olan Kadir Büyük nerede? Abla Fatma Hanım Esra Erol'da canlı yayınında.


    Aylar sonra ilk defa dün akşam baş başa kaldılar. O yemekte neler yaşandı?
        Haberler Magazin Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE linki 20 Ocak 2021 Çarşamba | ATV linki YOUTUBE Emine, Kadir Büyük’ü öldürüp gömdü mü?