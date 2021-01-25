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    • Magazin
    • 25.01.2021 16:34
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    • 25.01.2021 16:34
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    gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan filmi yayın akışında gören izleyiciler hakkındaki bilgileri merak ederek sıklıkla araştırmaya başladı. Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran, sevilen ve ilgiyle izlenen film serisinden biri olan ? İşte filmini ilk kez izleyecek olanlar için merak edilen tüm bilgiler…

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    Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu ve oyuncuları!

    Sevilen kitap ve film serisi Harry Potter'ın beşinci filmi olan Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu nedir, oyuncuları neler? Hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken ve tüm dünyada ilgiyle izlenen Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı fantastik, macera, dram, aile konulu filmleri sevenlerin keyifle izleyeceği bir seçenek. Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı'nın yönetmen koltuğunda ise David Yates yer alıyor. İşte tüm bilgiler…

    HARRY POTTER VE ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI KONUSU NEDİR?

    Privet Drive'da geçen yalnız bir yazın ardından Harry, Hogwarts'a döner. Öğrencilerden ve onların ailelerinden çok azı, Voldemort'un gerçekten de geri döndüğü konusunda Harry'e ya da Dumbledore'a inanmaktadırlar. Sihir Bakanı da bu duruma inanmadığı için gereken önlemleri almakta gecikir. Bu sırada başta Harry Potter olmak üzere bütün büyücüler tehdit altında kalır. Harry, güzel Cho Chang'tan bir bakış çalmaya engel olamaz. Sihir Bakanlığı'nın bir süre sonra olayları kontrol altına almak üzere gönderdiği Dolores Umbridge, düzeni bütünüyle bir kabusa dönüştürecektir. Harry ise bu işin ardında Voldemort'un da aradığı bir gizemin olduğunu bir türlü izah edemez. Bütün bunlarla Harry, Hogwarts'taki en zor yılına başlamıştır.

    HARRY POTTER ZÜMRÜDÜANKA YOLDAŞLIĞI OYUNCULARI KİMLER?

    Harry Potter Daniel Radcliffe
    Ron Weasley Rupert Grint
    Hermione Granger Emma Watson
    Argus Filch David Bradley
    Wilhelmina Grubbly-Plank Apple Brook

        Rubeus Hagrid Robbie Coltrane
        Filius Flitwick Warwick Davis
        Albus Dumbledore Michael Gambon
        Severus Snape Alan Rickman
        Minerva McGonagall Maggie Smith
        Dolores Umbridge Imelda Staunton
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        Haberler Magazin Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı konusu ve oyuncuları! Harry Potter ve Zümrüdüanka Yoldaşlığı ne zaman çekildi?