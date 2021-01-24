EDHO'da ihanet ve acı veda! İzleyenler şaşkın ters köşe yapıldı! İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

Hayriye Ana'nın ölümü şok etkisi yaratırken Hızır olmak üzere tüm aile üyeleri cenaze ve sonrasında yasa boğuldu. Son anda açığa çıkma tehlikesinden kurtulan Ebru, Fetih'in adamı Fuat ile anlaşma yaparak Hızır'ı vurmak üzere ittifak kurdu. Ceylan'dan şüphe eden ve mezarlığa gelen Ceylan ise hainin işini tek kurşunla bitirdi. İzleyiciler bir yandan Hızır'ın vurulup vurulmadığını merak ederken gözlerini EDHO 180. bölüm fragmanına çevirdi. Korkmazlar, Çakırbeyliler'in ayak bağı olarak faaliyetlerini güçleştiren eylemlerde bulunmaya devam ederken beklenmedik bir zaman diliminde Doğan'ın gelişiyle ne yapacağını bilemez hale geldiler.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 180.BÖLÜM FRAGMANI
Birbirinden başarılı ve yetenekli oyuncu kadrosunu; Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu ve Ozan Akbaba gibi isimlerin oluşturduğu ve Salı akşamı heyecan ve gerilim dolu sahneleriyle tutkunlarının karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 180.bölüm fragmanı şu an için henüz duyurulmadı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İşte şimdi öksüz kaldık..."
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken aldığı acı haberle dünyası kararır.
ACI VEDA
Çakırbeyli ailesinin çınarı, ailesi ve sevdiklerini korumak için aldığı kararlarla herkesin saygısını kazanan Hayriye Çakırbeyli, hakkın rahmetine kavuşur.
ŞOK ETKİSİ YARATIYOR
Bu olay, tüm ailede şok etkisi yaratırken en çok da Hızır Çakırbeyli'yi boşluğa düşürür. Hızır Çakırbeyli, annesinin vefatını hazmetmeye çalışırken bir yandan da içlerindeki hainle uğraşır.