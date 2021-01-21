Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.01.2021 12:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.01.2021 12:44
    ABONE OL

    kimdir, nereli? Okan Karacan kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

    Bir süredir koronavirüs tedavisi gören hakkında son dakika haberi geldi. Bunun üzerine ? sorusunun yanıtı çok fazla araştırılanlar arasında yer aldı. Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen koronavirüs salgınına yakalanan ünlülerin de sayıları artıyor. Ünlü sunucu ve oyuncu Karacan sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurunca sevenleri oldukça üzüldü. Bu gelişme üzerine koronavirüse yakalanan Okan Karacan kaç yaşında, nereli, sağlık durumu nasıl? gibi sorular yeniden gündeme geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Okan Karacan kimdir, nereli? Okan Karacan kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?

    Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Okan Karacan merak konusu oldu. İşte Okan Karacan hakkında merak edilen Okan Karacan kimdir, Okan Karacan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

    TABURCU OLDU!

    Koronavirüs tedavisi için 10 gün önce hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ve sunucu Okan Karacan'dan sevindiren haber geldi. Sosyal medya hesabından video paylaşan Karacan, taburcu oldu.

    Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

    Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan şunları söyledi;

    Ambulansla evden alınma süreci ile başlayan 10 günü aşkın tedavisi süren inanılmaz zor bir dönem geçirdim. Çok şükür, bin şükür ülkemizin kıymetli ve ilk günden beri beni bir an olsun umutsuzluğa kapılmadan tedavi sürecimi yöneten hocalarıma ne kadar teşekkür etsem az... Net çözümlerinin olmadığı tartışılan bu lanet virüsün üstesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve ömrüm boyunca unutmayacağım temizliğinden, yemek servisine ve hiç bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tüm hastalarla ilgilenen tüm hemşirelere ne kadar teşekkür etsem az... Sizler bence bu sürecin gerçek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar.

        OKAN KARACAN KİMDİR?

        Okan Karacan, 1977 yılında İstanbul'da doğmuştur. Erkan adında bir abisi vardır.

        İlkokul, ortaokul ve liseyi İstanbul ili Şişli'de bulunan Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. 1994 yılında İstanbul liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü. ÜniversiteyeEskişehir Anadolu Üniversitesi işletme bölümünde başladı. Daha sonra 2001 yılındaİstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Müziği Müzikoloji Bölümünü kazandı ve 8 yılda sindire sindire bitirdi.
        Birçok çocuk Tiyatrosu'nda görev aldı. 2002 yılında ilk Büyük oyununu Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda oynadı. Ardından "Hadi Çaman" tiyatrosu, BKM ve Uygur Kardeşler'de görev aldı.

        1995 yılında mağazacılık ve turizm üzerine işler yaptı. Sonra "Sinevizyon" programında program asistanı olarak medyada çalışmaya başladı. Show Tv'de "şakamatik", Kanald'de "Taksi" ve "Çocuktan Al Haberi", Atv'de "Sakarazi" ve 2000 yılı yılbaşı özel eğlencesi, TRT'de "Sayısal Gece" çekilişleri ve sabah kuşağında "Günbe Gün", Fox tv'de "Oyun Bozan", Star Tv'de "Kabere Kabere" adındaki programlarda görev almıştır.

        1999 - 2003 yılları arasında Best Tv'de "Sabah Neşesi" adlı programı yaptı. Best Fm'de "Gamlıbaykuş" ve Alem Fm'de "Karacan OnAir" programlarıyla radyoculuk yaptı.

        Okan Karacan, 2007 yılında "Buzda Dans" ve "Şarkı Söylemek Lazım" adlı programlarının yapımcılığını üstlenmiştir. Sinema filmi ve dizilerde rol aldı.

        145 kiloya kadar çıkan Okan Karacan, 5,5 ayda 50 Kilo vererek 95 kiloya indi. Okan Karacan'ın yurt dışında faaliyet gösteren "Karacan Artistik Hizmetler" adıyla hizmet veren bir yapım şirketi vardır. Ayrıca 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında sunuculuk yapmaktadır.

        Okan Karacan, iç mimar Zeynep Kadıoğlu ile 2013 aralık ayında nişanlandı. evlenen çiftin bir oğlu bir de kızı var.

        2014 yılının ocak ayında vizyona giren ve filmin yapımcısı Faruk Aksoy olan "Çılgın Dersane 3" sinema filminde Duygu Çetinkaya, Paşhan Yılmazel, Boğaç Aksoy, Serenay Aktaş ile başrolleri paylaştı. Sibel Tüzün de bu filmde konuk oyuncu olarak oynadı.

            Tiyatro:
            2012 - Beyefendi bir yalancı arıyor, Tiyatro Cansın
            2002 - Sigara Böreği, Tiyatro Portakal

            Filmleri :
            2014 - Çılgın Dersane 3 (Doktor Bilgin)(Sinema Filmi)
            2008 - Dedektif Biraderler (Turna) (TV Dizisi )
            2008 - Ayakta Kal (Ömer) (Sinema Filmi)
            2008 - Anında Görüntü Show (Kendisi) (TV Dizisi )
            2007 - Çılgın Dersane Kampta (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)
            2007 - Çılgın Dersane (Doktor Bilgin) (Sinema Filmi)
            2005 - Sevda Tepesi (Adem) (TV Dizisi )
            2005 - Bir Varmış Bir Yokmuş (TV Dizisi )
            2003 - 2006 - Hayat Bilgisi (Bestele Behçet) (TV Dizisi )
            1998 - Salacak Öyküleri (Tilt Mahmut) (TV Dizisi )
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Magazin Okan Karacan kimdir, nereli? Okan Karacan kaç yaşında? Sağlık durumu nasıl?