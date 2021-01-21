SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

Tarık Emir Tekin'in can verdiği ve Nil'e sırılsıklam aşık olan Selçuk, gerekleri öğrenmiştir. Asya ile Nil'in aralarındaki konuşmaya şahit olmuş ve ilk olarak Nil'den intikam almak istemiştir. Asya ile Nil'i otogarda yakalar ancak Nil korkudan kaçar. Ancak bir bina inşaatında sıkışan Nil, Selçuk'un üzerine gelmesiyle onu atlamakla tehdit eder. Volkan ise Nil'i Selçuk'tan kurtarma peşindedir. Ancak Asya'nın gözleri önünde biri yere yığılmıştır. düşen kişinin Selçuk olup olmadığı yayımlanan yeni bölümde belli olacak.