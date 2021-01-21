Sadakatsiz son bölümde tansiyon tavan yaptı çatıdan baş belası Selçuk mu düştü yoksa Volkan mı? Tarık Emir Tekin ayrılıyor mu? Sadakatsiz'in 20 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 14.son bölümünde nefesler yine tutuldu. Nil, Selçuk ve Volkan yüksek bir bina inşaatında tartıştığı sahneler nefesleri keserken asıl şok finalde yaşandı. Bu üçlüden biri Asya'nın gözleri önünde binadan düştü. Üçlüden birinin binadan düşmesi ise 'Sadakatsiz Selçuk ölüyor mu, kim öldü?' sorularını gündeme getirdi. İşte, detaylar...
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 20 Ocak Çarşamba akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerinde yer aldığı 'Sadakatsiz'in son bölümüne Selçuk damga vurdu.
Son bölümde; Asya'nın peşini bırakmayan Volkan, eski karısını takip etmesi için tuttuğu Selçuk'tan da kurtulmaya çalıştı. Yaptığı şantajın ardından Volkan'dan bir kez daha para alan Selçuk, Nil'e koştu.