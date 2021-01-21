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    • 21.01.2021 13:11
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    • 21.01.2021 13:11
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    son bölümde tansiyon tavan yaptı çatıdan baş belası Selçuk mu düştü yoksa Volkan mı? ayrılıyor mu?

    14.son bölüm yine birbirinden karışık olaylara sahne oldu ancak dizinin finali geceye ve sosyal medyaya damgasını vurdu. 'nin bu sezonki en flaş işlerinden biri olan, başrollerini ve 'nin paylaştığı Sadakatsiz 14. son bölümde; Nil, Selçuk ve Volkan'ın yüksek bir binada tartıştığı sahneler heyecan yarattı. Nil ve Asya'nın kendisine oynadığı oyunu öğrenince çılgına dönen Selçuk, Nil'in peşine düştü. Selçuk'tan kaçan Nil ise bir inşaata sığındı. Nil'e yardıma Volkan da geldi. Bu üçlü arasından biri Asya'nın gözleri önünde inşaattan aşağı düştü. Peki çatıdan düşen kim? Pek çok sosyal medya kullanıcısı bu kişinin 'in canlandırdığı Selçuk olduğunu düşünüyor. öldü mü? Tarık Emir Tekin Sadakatsiz dizisinden ayrılıyor mu?

    Sadakatsiz son bölümde tansiyon tavan yaptı

    Sadakatsiz son bölümde tansiyon tavan yaptı çatıdan baş belası Selçuk mu düştü yoksa Volkan mı? Tarık Emir Tekin ayrılıyor mu? Sadakatsiz'in 20 Ocak Çarşamba akşamı yayınlanan 14.son bölümünde nefesler yine tutuldu. Nil, Selçuk ve Volkan yüksek bir bina inşaatında tartıştığı sahneler nefesleri keserken asıl şok finalde yaşandı. Bu üçlüden biri Asya'nın gözleri önünde binadan düştü. Üçlüden birinin binadan düşmesi ise 'Sadakatsiz Selçuk ölüyor mu, kim öldü?' sorularını gündeme getirdi. İşte, detaylar...

    Kanal D'nin sevilen dizisi 'Sadakatsiz', 20 Ocak Çarşamba akşamı 14'üncü bölümüyle ekranlara geldi. Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerinde yer aldığı 'Sadakatsiz'in son bölümüne Selçuk damga vurdu.

    Son bölümde; Asya'nın peşini bırakmayan Volkan, eski karısını takip etmesi için tuttuğu Selçuk'tan da kurtulmaya çalıştı. Yaptığı şantajın ardından Volkan'dan bir kez daha para alan Selçuk, Nil'e koştu.

        SELÇUK ÇILGINA DÖNDÜ

        Onunla bir kez daha başlayabileceklerini düşünen Selçuk, Nil'i bir kuyumcuya götürdü ve yüzük alarak; evlenme teklif etti. Ancak Nil'in arabada anahtarını düşürmesi Selçuk'un, Asya ile Nil'in yaptığı planı öğrenmesini sağladı. Kandırıldığını duyunca deliye dönen Selçuk ise Asya'yı tehdit ederken; şehirden kaçmaya çalışan Nil'in peşine düştü.

        Final sahnesinde ise otogara gelen Selçuk'tan kaçmaya çalışan Nil bir inşaatın tepesine çıktı. Selçuk'u takip eden Volkan da yanlarına geldi.

        ASYA'YA VOLKAN ŞOKU

        Ancak Volkan ve Selçuk, Nil'i kenara çekmek isterken bir kişi aşağıya düştü. Asya ise düşen kişinin Volkan olduğunu sandı ve büyük şok yaşadı. Düşen kişinin kim olduğu ile ilgili sosyal medyada birçok yorum yapıldı.

            SADAKATSİZ SELÇUK ÖLDÜ MÜ?

            Tarık Emir Tekin'in can verdiği ve Nil'e sırılsıklam aşık olan Selçuk, gerekleri öğrenmiştir. Asya ile Nil'in aralarındaki konuşmaya şahit olmuş ve ilk olarak Nil'den intikam almak istemiştir. Asya ile Nil'i otogarda yakalar ancak Nil korkudan kaçar. Ancak bir bina inşaatında sıkışan Nil, Selçuk'un üzerine gelmesiyle onu atlamakla tehdit eder. Volkan ise Nil'i Selçuk'tan kurtarma peşindedir. Ancak Asya'nın gözleri önünde biri yere yığılmıştır. düşen kişinin Selçuk olup olmadığı yayımlanan yeni bölümde belli olacak.

            'SADAKATSİZ' DİZİSİNİN 'SELÇUK'U TARIK EMİR TEKİN' KİMDİR? HANGİ ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU?

            Kanal D'nin yeni dizisi 'Sadakatsiz', dün ikinci bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde 'Selçuk' karakteri dikkat çekti.Tekirdağ'da yaşayan bir ailenin istenmeyen bebeği olarak doğan, zor bir çocukluk geçirdiği için öfke patlamaları yaşayan, 'Nil'e saplantılı aşık ve alkolik olan Selçuk'a hayat veren oyuncu ise ünlü bir ismin oğlu...

            'Sadakatsiz'de Selçuk'a hayat veren Tarık Emir Tekin'in, ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu...23 yaşındaki Tarık Emir Tekin, 1999 yılında sona eren Şevval Sam-Metin Tekin evliliğinden dünyaya geldi. Tekin, İngiltere'de üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı ve mesleğini yapmak için Türkiye'ye geri döndü.Genç oyuncu, 2017 yılında 8 bin kişinin başvurduğu Oxford'un drama okuluna seçilen 17 kişiden biri ve ilk Türk olmuştu.
                Haberler Magazin Sadakatsiz son bölümde tansiyon tavan yaptı çatıdan baş belası Selçuk mu düştü yoksa Volkan mı? Tarık Emir Tekin ayrılıyor mu?