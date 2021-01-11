"Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" diyen Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanmıştı...
Koronavirüse yakalanan Okan Karacan, Instagram hesabından paylaştığı video ile sevenlerini korkuttu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs haberleri magazin dünyasında da yerini almaya devam ediyor. Son olarak Olgun Şimşek ve eşinden gelen koronavirüs haberi bu kez de 2016'da mide küçültme ameliyatı olan ve 1 yılda tam 60 kilo veren 44 yaşındaki Okan Karacan'dan geldi. İşte koronavirüse yakalanan Okan Karacan'ın son hali ve sağlık durumu...
"Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" diyen Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu 44 yaşındaki Okan Karacan, sosyal medya hesabından corona virüsüne yakalandığını duyurdu. 3 gündür karantinada olduğunu belirten Karacan, tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.
Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullandı.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"
Sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Okan Karacan, Herkese merhaba, nefes darlığım ve ağrılarım devam ediyor ama emin ellerdeyim. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu hastalığı yenip aranıza tekrar kavuşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol" şeklinde konuştu.
Magazin dünyasından koronavirüs haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar karakteri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyen oyuncu Olgun Şimşek ve eşinden gelen koronavirüs haberinin ardından çiftin sağlık durumu merak konusu oldu.