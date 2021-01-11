"Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın" diyen Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? Koronavirüse yakalanmıştı...

Karacan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullandı.