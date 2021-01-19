Okan Karacan'dan üzen paylaşım! Koronavirüse yakalanan Okan Karacan Instagram'dan paylaştığı videoda gözyaşlarına boğuldu. 10 gün önce durumu ağırlaşınca apar topar evine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Okan Karacan'ın sağlık durumu nasıl? İşte Okan Karacan'ın hayranlarını üzen son hali...
10 gün önce sosyal medya hesabından, "Maalesef testim pozitif. Bundan sonraki süreç hastanede geçecek. Genel olarak kendimi iyi hissediyorum ama gerçekten ağır bir durum. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi. Ayrıca Okan Karacan yaptığı paylaşımda kısa bir video da kullandı. Özel kıyafetler giymiş sağlık görevlileri tarafından ambulansa bindirilen Karacan, "Kendimi iyi hissetmediğim için hastaneye gidiyorum. Sağ olsun sağlık görevlileri geldi aldılar beni" ifadelerini kullanan Okan Karacan, yeni bir paylaşımda bulundu.
Hayatının en zor süreçlerinden birini geride bıraktığını belirten Karacan, yeniden doğal bir şekilde nefes olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söylerken gözyaşlarını tutamadı.
"GÜZEL HABERLERLE KARŞINIZDA OLACAĞIM"
Karacan paylaşımında "Herkese merhaba. 10 günlük mücadelenin ardından sizlere yeniden 'merhaba' demek istedim. İyi ki varsınız, güzel haberlerle karşınızda olacağım inşallah sevgi ile" ifadelerini kullandı.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"
Sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Okan Karacan, Herkese merhaba, nefes darlığım ve ağrılarım devam ediyor ama emin ellerdeyim. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. En kısa zamanda bu hastalığı yenip aranıza tekrar kavuşacağım. Hepinizi çok seviyorum. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Çok dikkatli olun lütfen. Tedbiri elden bırakmayın. Çok yorucu bir hastalık. İyi olup hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Allaha emanet olun. Dua istiyorum bol bol" şeklinde konuştu.