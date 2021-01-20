Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi açık açık söyledi

Müge Anlı'ya ölüm tehdidi! Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli müptezel Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı'yı açık açık tehdit etti. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada uyuşturucu kullandığı anları canlı paylaştıktan sonra tutuklanan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyada Müge Anlı başta olmak üzere bir çok kişiye ölüm tehditleri yağdırdı.

"ALEYNA'NIN ÖLÜMÜNÜ HERKESE YAŞATACAĞIM"

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun'un tehdit dolu sözlerini ailesi devraldı. Ümitcan Uygun'un ağabeyi sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, "Aleyna'nın ölümünü herkese yaşatacağım. Müge Anlı bunu sen de tadacaksın! Kardeşime kim yanlış yaptıysa hepsi bedelini hayatlarıyla ödeyecek. Yazan baba yürekliler var, hepinizi keserim. Bana öyle kabadayılık yapmayın. Ümitcan'ın hakkını kimseye yedirtmeyeceğim. Herkes canıyla da olsa alacak. Göreceksiniz, ağabeyi onu yalnız bırakmıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Çakır davasının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüler sosyal medyada yer aldı.

Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ümitcan Uygun ve yanında bulunan iki kadından T.K.'yı Etimesgut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer kadın ise İzmir'de yakalandı.

Ayrıca, Ümitcan Uygun'un kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla babası Durak Uygun da gözaltına alındı.

Ümitcan Uygun hakkında, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan işlem yapıldı. Durak Uygun ve T.K. ise emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ümitcan Uygun, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYGUN'A UYUŞTURUCU İÇİREN KADIN İZMİR'DE YAKALANDI

Ankara polisi, videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Fadime Büşra G.'nin İzmir'de olduğunu tespit etti. İzmir polisiyle ortak çalışma yürüten Ankara polisi, dün sabah saatlerinde Fadime Büşra G.'yi gözaltına aldı. Fadime Büşra G., oradaki işlemlerinin ardından uçakla Ankara'ya getirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G.'nin buradaki işlemleri devam ediyor.

ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ: UYUŞTUCUYU KUMSAL'DAN ALDIM

Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim. Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: UYUŞTUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ

Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G., İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi. Sabah gazetesinden Ömer Çetin'in haberine göre Fadime Büşra G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine 'uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık' diyerek Uygun'u suçladı.