Survivor yarışmacıları şampiyon olmasa da olur Acun Ilıcalı saklıyor ama para basıyorlar! Survivor ünlüler bakın ne kadar kazanıyor... TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu. Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu. Ünlüler takımının bir miktar kazandığı zaten biliniyordu ama ortaya çıkan detaylar yine de dudak uçuklattı. Buna göre Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi Öykü Çelik oldu. Peki kim ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...