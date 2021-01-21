Survivor yarışmacıları şampiyon olmasa da olur Acun Ilıcalı saklıyor ama para basıyorlar! Survivor ünlüler bakın ne kadar kazanıyor... TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu. Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu. Ünlüler takımının bir miktar kazandığı zaten biliniyordu ama ortaya çıkan detaylar yine de dudak uçuklattı. Buna göre Survivor 2021'in ünlüler takımından en çok para kazanan ismi Öykü Çelik oldu. Peki kim ne kadar kazanıyor? İşte detaylar...
Uzun süre adada yaşam mücadelesi veren Survivor yarışmacılarının herhangi bir ücret alıp almadığı yıllarca en çok merak edilenler arasında yer aldı. Seyirciyi TV 8 ekranlarına kilitleyen efsane yarışma Survivor'da ortaya atılan bu iddia ise, adeta şoke etti.
TV8'in sahibi ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın Survivor Türkiye'de yarışmacılara ödül oyunu yaptığı ve yarışma birincisine büyük ödül verdiği biliniyordu. Şimdide ünlü televizyoncunun yarışmacılara haftalık ödeme yaptığı iddiası yeniden gündem oldu.
Televizyon ekranlarında haftanın 5 günü izleyici ile buluşan Survivor yarışmacılarının haftalık kazancı ise dudak uçuklattı.
EN ÇOK ÖYKÜ ÇELİK KAZANIYOR
Survivor 2021 ünlüler takımından İsmail Balaban 7 bin TL, Melis Sezer 5 bin TL, Batuhan Karacakaya 10 bin TL, Çağrı Atakan 5 bin TL, Merve Aydın 7 bin 500 TL, Hayrettin 7 bin TL, Öykü Çelik 12 bin TL, Cemal Hünal 7 bin TL, Meryem Kasap 5 bin TL ve Barış Özbek'in 8 bin TL aldığı konuşulan iddialar arasında...
ERSİN KORKUT ZİRVEDE
Survivor 2020 yarışmacılarının da kazandığı ücretler ortaya çıktı. Survivor 2020 ünlüler takımı yarışmacılarından Mert Öcal'ın haftalık 5.000 TL, Aycan Yanaç'ın 6.500 TL, Barış Murat Yağcı'nın 10.000 TL, Ersin Korkut'un 12.500 TL ve Yasin Obuz'un 5.000 TL aldığı ileri sürüldü.
EN FAZLA CEMAL CAN ALIYORDU
Gönüllüler takımı yarışmacılarından Cemal Can Seven 5500 TL, Yasin Obuz 5000 TL, Tayfun Erdoğan 4500 TL, Meryem Kasap 4000 TL, Ceyhun Uzun 3500 TL, Evrim Keklik, Ardahan Sadık, Burak Yurdugör ve Nisa Bölükbaşı 3000 TL ve Fatma Günaydın ise 2500 TL haftalık ücret aldıkları ortaya çıktı.
PEKİ YARIŞMACILARA VERİLEN MİKTARLAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?
Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapılıyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirliyor.
Bu yılki gönüllüler yarışmacılarına ne kadar verildiği ise henüz belli değil.