Merve Boluğur şimdi de buna soyundu! Işın Karaca tartışmanın fitilini ateşledi. Magazin dünyası Merve Boluğur'un yeni kararlarıyla çalkalanıyor. Pandemi sürecinde küllerinden doğan oyuncu Merve Boluğur, Youtube videolarının ardından şimdi de şarkıcılığa merak sardı.
Eski eşi Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşk hayatında yüzü gülmeyen ve bir süre sessizliğe bürünen oyuncu Merve Boluğur, pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanması ile dikkat çekti. 'Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda' açıklaması ile dikkat çeken Merve Boluğur'a Işın Karaca'dan tartışma yaratacak bir tepki geldi.
"YENİ ŞARKIM YOLDA"
Üç yıldır ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine gelmeye devam eden Merve Boluğur, şarkıcılığa adım atacağını açıkladı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan 33 yaşındaki oyuncu, "Sürprizimi açıklıyorum; yeni şarkım yolda" mesajını yayınladı.
"BİR SEN EKSİKTİN"
Bu açıklamaya ilk tepki Işın Karaca'dan geldi. Ünlü şarkıcı, "Çünkü müzik piyasasında bir sen eksiktin güzel kız!" mesajını paylaştı.
BİR ERKEKTE EN NEFRET ETTİĞİ ŞEY!
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı ile yollarını ayıran Merve Boluğur, sosyal medyada hayranlarından gelen soruları yanıtlamıştı.
Ünlü oyuncu, "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusu üzerine, "Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum" demişti.
Bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen davranışlara sinirlendiğini belirten Boluğur,, "Sınırların var mı?" sorusuna, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim. Standartlarım var. Kararlarımda netim" yanıtını vermişti.
"Dünyaya bir daha gelsen 'Asla yapmam' dediğin bir şey var mı? Varsa ne?" sorusu yöneltilen oyuncu, "Asla kelimesini kullanmamaya dikkat ederim. Muhakkak başıma gelir. Sınanacağıma inanırım" şeklinde konuşmuştu.
"ALDATTIM DA, ALDATILDIM DA"
Geçtiğimiz günlerde Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye röportaj veren Boluğur, "Aldattın veya aldatıldın mı?" sorusuna dikkat çeken bir cevap vermişti."Aldattım da aldatıldım da, ikisini de yaşadım, net! Hayatta ergen olarak hareket ettiğim evrelerde, kısaca ne istediğimi bilmediğim zamanlarda, o anki mutsuzluğum sebebiyle böyle bir harekette bulunmuştum, bu kadar diyeyim."