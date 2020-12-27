Merve Boluğur'dan 'Hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! Youtuber olan Merve Boluğur soyundu...
Merve Boluğur'dan 'Hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! Youtuber olan Merve Boluğur soyundu... Koronavirüs pandemisi en çok Merve'ye yaradı. Karantina sürecinde sosyal medyada takipçileri ile daha çok etkileşime geçen oyuncu Merve Boluğur, Youtube videosu ile gündemden düşmüyor. Aşk doktorluğuna soyunan ve ilişki üzerine tavsiyeler veren Merve Boluğur'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
27.12.2020 13:34
- Son Güncelleme: 27.12.2020 13:34
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açtı. Boluğur, kanalında yayınladığı ilk teaser'ın ardından ilk videosunu da takipçileri ile paylaştı. Kaynak: Merve Boluğur Youtube kanalından ilk videosunu yayınladı! Sosyal medyada alay konusu oldu!
'MERVE İLE BİRLİKTE OLMAK'
Özel hayatında yüzü bir türlü gülmeyen Merve Boluğur, YouTube kanalında kadın erkek ilişkileri üzerine tavsiyelerde bulundu. 'Merve ile Birlikte Olmak' adlı bir video çekerek bir erkekten neleri beklediğini, ilişki de kadınların neler yapması gerektiğini ve karşı cinste aradığı özellikler gibi konuları ele alan Merve Boluğur'a yorum yağdı.
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