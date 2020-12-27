Merve Boluğur'dan 'Hiç giymeseydin' dedirten paylaşım! Youtuber olan Merve Boluğur soyundu... Koronavirüs pandemisi en çok Merve'ye yaradı. Karantina sürecinde sosyal medyada takipçileri ile daha çok etkileşime geçen oyuncu Merve Boluğur, Youtube videosu ile gündemden düşmüyor. Aşk doktorluğuna soyunan ve ilişki üzerine tavsiyeler veren Merve Boluğur'un Instagram paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.