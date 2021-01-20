Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam eden ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta olacak. Bu akşam tekfur Aya Nikola komutasındaki Bizans ordusuyla Osman Bey komutasındaki Kayı kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Savaş esnasında Bayhoca'nın hayatı merak konusu oluyor. Peki, Bayhoca ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte hayatı...
KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?
Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.
İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;
YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?
Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.
KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"
Nefes kesen aksiyon sahnesi
Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.