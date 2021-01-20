Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam eden ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta olacak. Bu akşam tekfur Aya Nikola komutasındaki Bizans ordusuyla Osman Bey komutasındaki Kayı kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Savaş esnasında Bayhoca'nın hayatı merak konusu oluyor. Peki, Bayhoca ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte hayatı...

KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;