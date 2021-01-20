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    • Magazin
    • 20.01.2021 15:40
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    • 20.01.2021 15:40
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    ? ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte hayatı...

    sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam Bizans ve Kayı kuvvetleri arasında bir savaş cereyan edecek. Son bölümlerde dizinin hikayesine dahil olan tarihi isimlerden birisi de oldu. Peki, Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte Bayhoca'nın hayatına dair derlediğimiz bilgiler...

    takvim.com.tr
    Kuruluş Osman Bayhoca kimdir?

    Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam eden ve reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta olacak. Bu akşam tekfur Aya Nikola komutasındaki Bizans ordusuyla Osman Bey komutasındaki Kayı kuvvetleri karşı karşıya geliyor. Savaş esnasında Bayhoca'nın hayatı merak konusu oluyor. Peki, Bayhoca ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte hayatı...

    KURULUŞ OSMAN BAYHOCA KİMDİR?

    Bayhoca (1268 – 1284, Hamzabey). Oğuzlar'ın Bozok kolunun Kayı Boyu'na mensup olup Saru Batu Savcı Bey'in iki oğlundan birincisidir . Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin yeğenidir. Ermenibeli savaşı (1284) esnasında şehit olmuştur.

    İşte Bayhoca ve canlandıran oyuncuyla ilgili detaylı bilgi;

    YAĞIZKAN DİKMEN KİMDİR?

    Yağızkan Dikmen Ocak 1988 İstanbul doğumludur. 26 yaşında olan oyuncu kova burcudur. 1.76 boyunda 70 kilo ağırlığında olan Yağızkan Dikmen Haliç Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. Son dönemlerde rol almış olduğu dizilerde başarı göstererek seyircilerin beğenisini kazanan yakışıklı ve genç oyuncu Survivor'da yarışan Yiğit'in kardeşidir.

    KURULUŞ OSMAN 42. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    "Senin neslin de cümle cihanda Osmanlılar diye anılır!"

    Nefes kesen aksiyon sahnesi

    Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vuracak.

        Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girecek.

        TEKFURLAR TOPLANIYOR HAÇLI İTTİFAKI KURULUYOR

        Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey; Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

        Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

            PAPA'NIN AJANLARININ PLANI NE?

            Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla girdiği ölüm kalım savaşı nasıl sonuçlanacak? Osman Bey, Nikola'ya destek için gönderilen Bizans ordusunu durdurabilecek mi? Nikola'nın Haçlı ittifakı planı dengeleri nasıl değiştirecek?

            Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararını nasıl karşılayacak? Dündar Bey, beylik iddiasını sürdürmek için ne yapacak? Papa'nın ajanları Nikola'nın planına nasıl destek verecek?
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            Haberler Magazin Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Bayhoca ne zaman ve nasıl şehit oldu? İşte hayatı...