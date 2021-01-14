

ŞAŞIRTAN SAVUNMA: SEVGİLİME SARKTIĞINI DÜŞÜNDÜM

Soruşturma kapsamında El Roman'a sesli mesajlarla hakaret ve tehdit ettiği belirlenen Ümit Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Ümit Ö., amacının tehdit etmek olmadığını, ancak birlikte yaşadığı insana sarkıntılık edildiğini düşünüp, bunun verdiği sinirle yanlış anlaşılabilecek şeyler söylemiş olabileceğini belirtti.

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