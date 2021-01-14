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    • 14.01.2021 07:57
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    • 14.01.2021 08:02
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    SON DAKİKA: ’a hayran şoku: İntikam için telefon numaramı verdi!

    Son dakika haberine göre, , sesini dinlediği hayranı Sümeyye A.’ya “Sesin kötü” dedi. Bunun üzerine kadının sevgilisi ., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran Rafet El Roman, “O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi” dedi. Ümit Ö. ise verdiği ifadede “Rafet’in sevgilime sarktığını düşündüm, bunun için tehdit ettim” dedi. Rafet El Roman, yaptığından pişman olan Ümit Ö. ile uzlaşmak istemedi. Bu gelişme üzerine Ümit Ö.’ye 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Sabah
    Rafet El Roman’a hayran şoku

    Rafet el Roman, hayranına "Sesin kötü" deyince, kızın sevgilisi tarafından tehdit edildi. El Roman'ın telefon numarasını sevgilisiyle paylaşan genç kıza 'Kişisel verileri yaymak' suçundan dava açıldı. Sevgilinin de 4 yıla kadar hapsi isteniyor.

    YETENEKSİZ BULDU
    Ünlü şarkıcı Rafet el Roman, Mersin'de bir AVM'de konser verdi. Çıkışta Sümeyye A. isimli hayranı, kendisine sesini dinletip yorum istedi. El Roman, kızı dinledi ama yeteneksiz buldu.


    İNTİKAM İÇİN TELEFON NUMARAMI VERDİ
    Olayın ardından genç kızın sevgilisi Ümit Ö., ünlü şarkıcıyı telefonla arayıp hakaret ve tehdit etti. Savcılığa başvuran El Roman, "O adama telefon numaramı, intikam için sesini beğenmediğim kız verdi" dedi.


    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI
    Savcılık, soruşturma başlattı. Sümeyye A. hakkında 'Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçundan dava açıldı. Ümit Ö. hakkındaki dosya ise uzlaştırma bürosuna gönderildi.

    4 YILA KADAR HAPİS
    El Roman, şahsı affetmedi. Ümit Ö. hakkında, gönderdiği mesajda sinkaflı sözler ve tehditler bulunduğu gerekçesiyle iddianame düzenlendi. 4 yıla kadar hapsi istenen Ümit Ö., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.


    ŞAŞIRTAN SAVUNMA: SEVGİLİME SARKTIĞINI DÜŞÜNDÜM
    Soruşturma kapsamında El Roman'a sesli mesajlarla hakaret ve tehdit ettiği belirlenen Ümit Ö.'nün ifadesine başvuruldu. Ümit Ö., amacının tehdit etmek olmadığını, ancak birlikte yaşadığı insana sarkıntılık edildiğini düşünüp, bunun verdiği sinirle yanlış anlaşılabilecek şeyler söylemiş olabileceğini belirtti.

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