Reytinge kurban gitti! Kanal D o dizinin fişini çekti! Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı. Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikâyesi anlatılıyordu. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU
Suna, 40'lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf'tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir.
Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna'nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
Özge Özberk (Suna)
Musa Uzunlar (Sadri Güngör)
Mert Yazıcıoğlu (Yusuf)
Emre Kınay (Çetin Alaz)
Simay Barlas (Yağmur Güngör)
Pamir Pekin (İbrahim Komiser)
Alihan Türkdemir (Ali)
Mina Derman (Zehra)
BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.