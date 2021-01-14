Reytinge kurban gitti! Kanal D o dizinin fişini çekti! Kanal D'de ekrana gelen Bir Annenin Günahı dizisi, final yapmadan yayından kaldırıldı. Dizide kendi ayakları üzerinde duran ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramı ve bu gerçekle sınanacak iki gencin aşk hikâyesi anlatılıyordu. Dizinin başrol oyuncusu Özge Özberk de sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı. Özberk paylaşımında "Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz" notunu yazdı.