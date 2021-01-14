SEVİM GÖZAY KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? HASTALIĞI NEYDİ?

Sevim Gözay bir yayıncı. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerik üretiyor. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Asistan olarak 'Dr. Stress', 'Canlan Biraz', yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak 'Sabah Şekerleri', 'Hi-Fi', 'Netiket', yönetmen-seslendiren olarak 'İstanbulART', sunucu-editör olarak 'Şehrin Rengi', 'Dizikolik', 'Bazıları Sıcak Sever' ve 'Artist' programlarını ekrana taşıdı.

Hazırlayıp sunduğu 'Stüdyo: Sinematik Portakal' (TV8) ve 'Cosmopolis' (CNN Türk) programlarıyla kültür sanat ve lifestyle alanlarına yeni ve dinamik bir soluk getirdi. Sunum tarzından kamera açılarına, içerik işleyişinden röportaj stiline, grafik üslubundan kurgu mantığına modern televizyonculuğun etkili bir öncüsü ve şehirli kadının ekrandaki temsili oldu.

21. yüzyılın eşiğinde Pulp Fiction rüzgarına kapılan her yaştan sinemaseverin kalbinde ise kült bir yer edindi ve yeni nesil sinema programlarına yön verdi.

2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü'ne lâyık bulundu. 2006 – 2013 yılları arasında Akşam gazetesi ve Nokta dergisinde şehir, yaşam, ilişkiler, kültür sanat ve popüler kültür hakkında 1500'ün üzerinde köşe yazısı yazdı, röportajlar yaptı.