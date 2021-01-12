Sürpriz bir kararla ikinci kez evlenen Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ile boşandı! Büyük bir aşk yaşayarak evlilik kararı alan Demet Şener ve Cenk Küpeli çifti 21 Haziran 2019 yılında dünya evine girmişti. Aşklarını sürekli göz önünde yaşayan çiftten kötü haber geldi.
TEK CELSEDE BOŞANDILAR
Hürriyet'in haberine göre, bir süredir görüntülenmeyen ünlü çifti bu sabah İstanbul Bakırköy 12.Aile Mahkeme'sinde bu sabah boşandılar.
DEMET ŞENER VE CENK KÜPELİ'NİN BOŞANMA NEDENİ...
Büyük bir aşk ile evlendiklerini her fırsatta belirten çiftin boşanmasında en büyük etkenin Cenk Küpeli'nin çocuk istemesi olduğu ileri sürüldü.
CENK KÜPELİ'NİN AİLESİ KARŞI ÇIKMIŞTI
Öte yandan Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddia edilmişti. Eski basketbolcu Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu öne sürülmüştü.
Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, 'bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir' demişti. Ayrıca Cenk Küpeli'nin ailesi, Demet Şener ile nikah törenine katılmamıştı.
AİLEDEN GELEN AÇIKLAMA!
Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ise şöyle konuşmuştu; "Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz. Resmen Kutluay Ailesi'ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor."