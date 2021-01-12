AİLEDEN GELEN AÇIKLAMA!

Cenk Küpeli'nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ise şöyle konuşmuştu; "Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır. Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay'a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz. Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz. Resmen Kutluay Ailesi'ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor."