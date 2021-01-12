Dizi severler arama motorları üzerinden sıkça Çukur 111. son bölümde neler yaşandı? Cengiz Erdenet öldü mü? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Mustava Avkıran'ın canlandırdığı Cengiz Erdenet karakteri diziden ayrıldı mı? Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmasa da Çukur son bölümde yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte detaylar…
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Erdenet'lerin sonunu getirmek için hız kesmeden devam eden Yamaç, bir sonraki hedefe ulaşmak için büyük bir saldırı gerçekleştirecek. Nefesleri kesen bu aksiyon sırasında Yamaç ve Çukur'un başına gelenler merak konusu olacak.
Etrafındaki koruma duvarı gittikçe zayıflayan Cengiz, çareyi Çağatay'ı yeniden safına çekmekte bulurken, Çağatay'ın oyunu sürpriz gelişmelere sebep olacak. Ogeday'ın ölümü sonrası Cengiz'e öfkeli olan Kulkan, beklemediği bir yerden yardım teklifi alacak.
Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden bir ismin daha sonunu getirerek intikamlarına devam edecek.
CENGİZ ERDENET ÖLDÜ MÜ?
MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?
Mustafa Avkıran, 3 Mart 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiş Türk oyuncudur.
1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırdı.