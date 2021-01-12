CENGİZ ERDENET ÖLDÜ MÜ?

MUSTAFA AVKIRAN KİMDİR?

Mustafa Avkıran, 3 Mart 1963 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiş Türk oyuncudur.

1983'te Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. İstanbul Devlet Tiyatrosu'na katıldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yüksek lisans yaptı. Bir dönem Antalya Devlet Tiyatrosu'nda müdürlük de yaptı. 2000'de Tiyatro Oyunevi ile birlikte İSM 2. Kat'ı kurdu. Bilal Ağa, Ezo Gelin, Kınalı Kar, Kuzey Güney, Menekşe ile Halil, Yaprak Dökümü, Filinta gibi dizilerde rol aldı. Yeni Gelin adlı dizide Kalender Ağa karakterini canlandırdı.