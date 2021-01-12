İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliklerini sonlandıran Demet Şener 2019 Haziran ayında büyük bir aşkla Cenk Küpeli ile ikinci evliliğini yapmıştı. Bugün ise son dakika gelen haberde Demet Şener ile Cenk Küpeli'nin boşanması herkesi oldukça şaşırttı. Gündemde binlerce kişi Cenk Küpeli kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sorgulamalarını yapmaya başladı. işte tüm bilgiler…
CENK KÜPELİ KİMDİR?
Cenk Küpeli, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Emekli basketbol spikeri Avni Küpeli'nin oğludur. Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Eski milli basketbolcular arasında yer alan Cenk Küpeli, kariyerine Tav Holding'de başladı. Sonra ise kariyerini genel müdür olarak devam ettirdi. Birkaç ay sevgili kaldığı Demet Şener ile 2019 haziran ayında nikah masasına oturdu. İkili arasında 8 yal fark bulunuyor. Cenk Küpeli'nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilse de çift söylentileri her defasında yalanladı. İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden iki çocuğu olan Demet Şener, eşi Cenk Küpeli ile çocukları Ömer ve İrem'in çok iyi anlaştıklarını söylemişti.
DEMET ŞENER KİMDİR?
Demet Şener, 11 Nisan 1977'de Bursa'da doğdu. Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olan Şener, 1995 yılında yapılan Miss Turkey Güzellik Yarışmasında 1. oldu. 15 Temmuz 2005 tarihinde millî basketbolcu İbrahim Kutluay'la evlendi, 19 Ocak 2018'de İbrahim Kutluay'dan boşandı. Şener'in bu evliliğinden 2006 doğumlu İrem adında bir kız çocuğu ve 2009 doğumlu Ömer isimli oğlu bulunmaktadır.
Demet Şener beyazperdeye, 1999 yapımı olan ve Gani Müjde tarafından yazılıp yönetilen, oyuncular arasında Cem Davran, Hande Ataizi, Mehmet Ali Erbil ve Nurseli İdiz gibi ünlü sanatçıların da olduğu "Kahpe Bizans" filmi ile adım attı. Bu filmin ardından yine 1999 yılında, Mustafa Altıoklar tarafından yazılıp yönetilen "Asansör" filminde rol aldı.
Dizi ve filmleri:
1997 Bir Demet Tiyatro
1997 Böyle mi Olacaktı
1999 Asansör
1999 Kahpe Bizans
2000 Aşk Hırsızı
2000 Hemşo Tatyana
2000 Gölge Gölge
2002 Reyting Hamdi