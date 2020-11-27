Demet Şener'in estetik itirafı olay oldu! 'Hiç estetiğim yok' demiş, değişimiyle şaşırtmıştı...

Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, şöyle konuştu: "43 yaşındayım. Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiçbir estetiğim yok. Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim 'Ne olur biraz yap' diye, o da 'Şu an seni çok doldurmak istemiyorum' diyerek beni reddetti. Artık küçük küçük yaptıracağım."