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Demet Şener'in estetik itirafı olay oldu! 'Hiç estetiğim yok' demiş, değişimiyle şaşırtmıştı...
Demet Şener'in estetik itirafı olay oldu! 'Hiç estetiğim yok' demiş, değişimiyle şaşırtmıştı...
Daha önce katıldığı önceki gün Nişantaşı'nda cilt bakımı sonrası görüntülendi. Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener itirafıyla şaşırtırken akıllara, daha önce katıldığı bir programda "Hiç estetiğim yok" dediği anlar geldi. İşte "Eşim en çok alt dişlerimin çarpık olmasını beğeniyor. Tel taktıracaktım "Sakın yaptırma, böyle güzel" sözleri üzerine vazgeçtim. Eşim doğallığı seviyor." sözleriyle hafızalara kazınan Demet Şener'in estetik itirafı ve yıllar içindeki değişimi...
27.11.2020 13:02
- Son Güncelleme: 27.11.2020 13:22
İbrahim Kutluay ile 11 yıllık evliliğini olaylı bir şekilde sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'den estetik itirafı geldi. Sık sık magazin gündeminde yer alan Demet Şener ve Cenk Küpeli adeta düşman çatlatıyor.
Demet Şener, önceki gün Nişantaşı'nda cilt bakımı sonrası görüntülendi. Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Şener tiraflarıyla yine çok konuşuldu.
Estetikle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şener, şöyle konuştu: "43 yaşındayım. Estetiği karşı değilim. Dudaklarımda 25 yıldır dolgu var. Onun dışında botoksum, hiçbir estetiğim yok. Kim ne isterse onu yaptırsın. İleride ben de yaptırırım. Hatta şimdi doktoruma söyledim 'Ne olur biraz yap' diye, o da 'Şu an seni çok doldurmak istemiyorum' diyerek beni reddetti. Artık küçük küçük yaptıracağım."
Ev işleri konusunda erkeklerin de eşlerine yardımcı olabileceğini söyleyen Şener, "İrem'e de, Ömer'e de bu konuda eşit davranıyorum. 'Kızım bardağını mutfağa koy' diyorsam, Ömer'e de diyorum. Eşim Cenk de evde gerekiyorsa her işi yapar" diye konuştu.
Demet Şener daha önce katıldığı bir programda "Hiç estetiğim yok" demiş ve eşi Cenk Küpeli'nin en çok neyini beğendiği açıklamıştı. Demet Şener bu defa estetik itirafında bulundu. İşte Demet Şener'in estetik itirafı ve deneyimli manken Demet Şener'in yıllar içindeki değişimi...