Haberler Galeri Magazin Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

2005-2018 yılları arasında manken Demet Şener ile evli olan ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı bulunan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı ile bir AVM'de görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala kızı İrem ile kameralara takılan Kutluay, Birkaç eksiğimizi almaya geldik, her şey yolunda çok şükür" diye konuştu. Sosyal medya hesabından kızı İrem ve oğlu Ömer ile sık sık paylaşımda bulunan İbrahim Kutluay'ın kızını görenler, 'İrem babasının kopyası' diyor.

23.11.2020 13:55 - Son Güncelleme: 23.11.2020 14:12
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

Demet Şener ile boşanma sürecinde magazin gündemine sık sık gelen İbrahim Kutluay, kızı İrem ile bir AVM'de görüntülendi. 15 yaşındaki İrem'i görenler, 'Babasının kopyası' yorumunda bulunuyor. İşte Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın çocuckları başta omak üzere ünlülerin çocukları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

Pelin Akil'in eşi Anıl Altan ve ikizleri

Alin ve Lina

Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'
Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

Umut Akyürek ve kızı Melek Bal

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu
Engin Akyürek'in gözlerden uzak yaşayan anne ve babasına bakın! Anne-oğulun benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu