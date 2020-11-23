Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay 15 yaşındaki kızıyla alışveriş turunda! 'İrem babasının kopyası'

2005-2018 yılları arasında manken Demet Şener ile evli olan ve bu evlilikten İrem ve Ömer adında iki evladı bulunan eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, kızı ile bir AVM'de görüntülendi. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala kızı İrem ile kameralara takılan Kutluay, Birkaç eksiğimizi almaya geldik, her şey yolunda çok şükür" diye konuştu. Sosyal medya hesabından kızı İrem ve oğlu Ömer ile sık sık paylaşımda bulunan İbrahim Kutluay'ın kızını görenler, 'İrem babasının kopyası' diyor.