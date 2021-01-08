8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

Geçen hafta yılbaşı sebebiyle yayınlanmayan birçok yapımın ardından bugün yeni bir reyting yarışı daha başlıyor. Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanısıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Peki, dün en çok hangi dizi izlendi? 8 Ocak Cuma reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.
8 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 8 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;
1 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
2 - KIRMIZI ODA
3 - SHOW ANA HABER
4 - ESRA EROL'DA
5 - ELTİLERİN SAVAŞI (T.S)
8 Ocak 2021 Cuma bugün hangi diziler var? Saat kaçta?
Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, 'Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Ocak 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…
ATV 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
KANAL D 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Akrep
TRT 1 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht "Abdülhamid"
TV8 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Yerli Sinema
13:45 Doya Doya Moda
20:00 Kırmızı Oda
Show TV 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
09:30 Muhteşem Gilly Hopkins
11:30 Yılbaşı Sürprizi
14:30 Sev Kardeşim
16:15 Neşeli Günler
18:45 SHOW Ana Haber
20:00 Ramo
Kanal 7 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah
07:45 Tohum
09:30 Cuma Sohbetleri
11.30 Hz. Yusuf
13.15 Bir Garip Aşk
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim