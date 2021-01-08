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    • 08.01.2021 16:48
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    8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! , Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

    8 Ocak reyting sonuçları gündemde en çok araştırılan bilgiler arasında. Televizyon kanallarında her gün farklı diziler yer alıyor ve reyting yarışı tam gaz devam ediyor. 'nin en çok tercih edilen televizyon kanalları arasında süren izlenme oranları savaşında hafta ortası geride kaldı. Birbirinden iddialı ve popüler yapımların izleyicilerle buluştuğu akşamda sıralamalar merak edilerek araştırılıyor ve öğrenilmek isteniyor. Öne çıkanlar arasında , Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz var. Ayrıca birçok yayın daha ilk sıraları alilmek adına kozlarını ortaya koydu. Peki dün en çok hangi dizi izlendi? İşte 8 Ocak 2021 Çarşamba Reyting Sonuçları...

    8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?

    Geçen hafta yılbaşı sebebiyle yayınlanmayan birçok yapımın ardından bugün yeni bir reyting yarışı daha başlıyor. Cuma akşamları adeta Şampiyonlar Ligi'ni andıran bir rekabetle izleyicilerin karşısına çıkan izlenme oranlarının en çok hangi yapım tarafından elde edildiği araştırılarak öğrenilmek isteniyor. Birbirinden söz sahibi dizilerin yanısıra yeni projelerin de eklediği günde ana haber bültenleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da programı da zirvede yer alabilmek adına mücadele verdi. Peki, dün en çok hangi dizi izlendi? 8 Ocak Cuma reyting sonuçları haberimizde yer alıyor.

    8 OCAK 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    8 Ocak tüm kanallara ait reyting sonuçları merak ediliyor. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. Ancak 8 Ocak reyting sonuçları henüz belli değil. 10.15-10.30 arasında kamuoyu ile paylaşılacak. Geçen hafta sıralama şu şekildeydi;

    1 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    2 - KIRMIZI ODA

    3 - SHOW ANA HABER

    4 - ESRA EROL'DA

    5 - ELTİLERİN SAVAŞI (T.S)

    8 Ocak 2021 Cuma bugün hangi diziler var? Saat kaçta?

    Vatandaşlar sevdikleri dizilerin başlamasıyla birlikte, 'Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?' gibi soruları araştırmaya başladı. İşte sizler için hazırladığımız 8 Ocak 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı…

    ATV 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    08:00 Kahvaltı Haberleri
    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
    13:00 ATV Gün Ortası
    14:00 Beni Bırakma
    16:20 Esra Erol'da
    19:00 ATV Ana Haber
    20:00 Akıncı


    KANAL D 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Sihirli Annem
    09:00 Neler Oluyor Hayatta?
    11:00 Yaprak Dökümü
    14:00 Gelinim Mutfakta
    16:00 Yatıya Misafirim Var
    18:45 Kanal D Ana Haber
    20:00 Arka Sokaklar


    STAR TV 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    07:00 Mesut Yar ile Bugün
    09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
    13:15 Gerçeğin Peşinde
    16.30 Söz
    18.40 Star Haber
    20:00 Akrep

    TRT 1 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
    05:40 Seksenler (Altyazılı)
    06:35 Acemi Anneler
    08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
    09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
    11:00 Kalk Gidelim
    13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
    15:55 Acemi Anneler
    17:15 Seksenler (Altyazılı)
    19:00 Ana Haber
    19:55 Doğrusu Ne?
    20:00 Payitaht "Abdülhamid"

    TV8 8 Ocak 2021 Cuma Yayın Akışı

    06:00 Oynat Bakalım
    07.15 8'de Sağlık
    08:30 Oynat Bakalım
    09:30 Yerli Sinema
    13:45 Doya Doya Moda
    20:00 Kırmızı Oda

    Show TV 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

    09:30 Muhteşem Gilly Hopkins
    11:30 Yılbaşı Sürprizi
    14:30 Sev Kardeşim
    16:15 Neşeli Günler
    18:45 SHOW Ana Haber
    20:00 Ramo

    Kanal 7 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı
    06:30 Kanal 7'de Sabah
    07:45 Tohum
    09:30 Cuma Sohbetleri
    11.30 Hz. Yusuf
    13.15 Bir Garip Aşk
    15:20 Masum
    18:00 Kanal 7 Haber Saati
    19:00 Emanet
    21:15 Bir Garip Aşk
    23:20 Ah Kalbim
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    Haberler Magazin 8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları! Akıncı, Kırmızı Oda, Akrep ve Son Yaz reyting birincisi kim?