Yılın ilk dizisi Akıncı geçtiğimiz Cuma akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi ve ilgiyle izlendi. İzleyiciler heyecan dolu geri sayıma başladı ve Akıncı 2. bölüm fragmanında sırlar ortaya çıkıyor. Yayınlanan fragmanla birlikte Akıncı kendisine kurulan tuzaktan kurtulabilecek mi? Sorularının yanıtları da araştırılmaya başlandı. ATV'nin dikkat çeken dizisi Akıncı'da neler yaşanacak? İşte tüm bilgiler…
AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI
AKINCI YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.
ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?
Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde İzmir'de doğdu. Annesi Rum, babası ise Karadenizli'dir. Kendisinden iki yaş küçük bir kız kardeşi vardır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazanıp, İstanbul'da bir yıl okuduktan sonra yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumaya başlamış daha sonra da Erasmusla Portekiz'e gitmiştir.
Küçüklüğünden beri dövüş sporlarına merakı olan Özyıldız, Portekiz'de kafes dövüşlerine katılmıştır. Daha sonra Kafes dövüşlerini bıraktığını açıklayan Şükrü Özyıldız; hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını söylemiştir.
Yurtdışında oyunculukla ilgili bir workshopa katılan genç oyuncu bunun ardından oyunculuğu çok sevdiğine karar verip Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almaya karar vermiştir.
Birçok tiyatro oyununda , reklamlarda ve dizilerde rol alan oyuncu ekranlarda ilk olarak 2011 Yılında "Derin Sular" adlı dizide görülmüştür.
2013 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan Benim Hala Umudum Var dizisinde başrollerini Gizem Karaca ve Berk Oktay ile paylaşmış daha sonra ise 2013 yılında da ilk sinema filmi Neva da başrol oynamıştır.
2014-2015 yılında Şeref Meselesi dizisinde Emir karakterini canlandırmıştı.
2015'te, Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Eren karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Show tv de yayınlanan Kış Güneşi adlı dizide Efe-Mete karakterlerini canlandırdı.
Yeni yılın ilk dizisi Akıncı 1 Ocak Cuma 20.00'de ATV'de.
Sıra dışı senaryosu, aksiyon dolu sahneleri ve dev oyuncu kadrosuyla Akıncı, yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2021'de saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.
Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin paylaştığı, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.