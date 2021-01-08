Hafta sonu yaklaşırken yayın akışından İbo Show'u gören izleyiciler merakla bu haftaki konuklarını araştırmaya başladı. Koronavirüs yasaklarından dolayı hafta sonunu evde geçiren izleyiciler akşam kuşağında yayınlanan İbo Show'u keyifle takip ediyor. İbo Show 9. bölüm fragmanı yayınlandı ve yine birbirinden başarılı, usta isimler konuk olacak. Peki İbo Show ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm bilgiler…
İBO SHOW NE ZAMAN?
İbo Show 9 Ocak Cumartesi akşamı 20:00'de Star TV'de yayınlanacak.
İBO SHOW 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İBO SHOW 9. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?
Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz unutulmaz bir geceye imza atacak.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta?" programında İbrahim Tatlıses'in tekrar İbo Show'la ekranlara geri döneceği gündeme gelmişti. Bir açılışta kameralar karşısına geçen usta sanatçı İbrahim Tatlıses, "Bu müjdeyi de verebilirim. 'İbo Show' yakında başlayabilir. Millet çok istiyor, 'otursan yeter' diyorlar. Ben de buna inandım. Oturmayacağım, şarkı da söyleyeceğim. Çünkü felç sadece elime-ayağıma geldi, sesimde felç yok" ifadelerini kullandı.
ZAFER ALGÖZ KİMDİR?
Zafer Algöz, 30 Ağustos 1961'de Kars'ta doğdu. 1975 sezonunda Bursa Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açılan "Gençlik Kursları" ile tiyatro eğitimi alan sanatçı, 1980 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü kazandı. 1985 yılında mezun olup, aynı yıl Bursa Devlet Tiyatrosunda sanat yaşamına başladı.İbrahim Tatlıses 30 haziran 1976 tarihinde dışarıdan bitirdiği ilkokul diplomasını Kilis'ten Kartalbey ilköğretim okulundan aldı.
1989 yılında İstanbul Devlet Tiyatroları'na tayin olan Algöz, birçok oyunda rol aldı, dizi ve sinema filmleri çevirdi. İstanbul Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaktadır.Ayrıca League of Legends adlı MOBA oyununda Türkiye sunucusu açılışa özel Gangplank adlı şampiyonun Barbaros adlı kostümünü seslendirmiştir.
Eylül 2019'dan beri Can Yılmaz ile birlikte Youtube kanalına içerik hazırlamakta, "Burda Olan Burda Olan Kalır" oyunuyla sahneye çıkmaktadır.
FUAT GÜNER KİMDİR?
1948'de İstanbul'da doğdu. Saint Joseph Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü'nden mezun oldu. Babası ünlü fotoğraf sanatçısı Sami Güner'in desteği ile müzik çalışmalarına başladı.
1966 yılında tanıştığı Mazhar Alanson ile birlikte "Kaygısızlar" ve "Mazhar-Fuat" gruplarını kurdu. 1971 yılında aralarına Özkan Uğur'un katılmasıyla önce "İpucu Beşlisi" ve ardından 1982 yılında MFÖ adını aldılar. 44 yıllık müzikal birlikteliği süresince 11 albüm yayınlayan, yüzlerce konser veren, sayısız ödüle layık görülen ve Türkiye'yi iki kez Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden MFÖ, sahne çalışmalarını halen aralıksız sürdürüyor.
1990 yılında FT Ses Stüdyosu'nu kurdu ve 9 yıl boyunca işletti. Birçok albüme prodüktör olarak imza attı. Pek çok firma için kurumsal müzik ve reklam müziği besteledi.
Üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) 7 yıl başkan yardımcısı olarak görev aldı.
1998 yılında Erdal Kızılçay ve Dağhan Baydur ile DEF adlı grubu oluşturdu. DEF, The Beatles şarkılarını alaturka yorumlayarak Liverpool Beatles Festivali'nde ve İngiltere Kraliçesi'nin 50. Yıl Kutlamaları'nda sahne aldı. Bu proje "Beatles Alaturka" adıyla albüm olarak yayınlandı.
1999 yılında "Aziz Fuat Güner" adıyla ilk solo albümünü yayımladı. Albüm, 2010 yılında yeniden yayımlandı. 2013 yılında "Dinleyene Aşkolsun" adlı ikinci solo albümünü piyasaya sürdü.
2012 yılında "Fuat Güner Project" adıyla kendi grubunu kurdu. Kendi bestelerini ve yabancı hit şarkıları seslendirdiği grubuyla sahne çalışmalarını sürdürüyor.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde 2012 yılından bu yana Müzik Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Atletizmde liselerarası 400m birinciliği, yelken yarışmalarında kupaları ve radyo kontrollü model uçak yarışmalarında dereceleri vardır. İngilizce ve Fransızca biliyor ve bir çocuk babasıdır.