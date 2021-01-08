1990 yılında FT Ses Stüdyosu'nu kurdu ve 9 yıl boyunca işletti. Birçok albüme prodüktör olarak imza attı. Pek çok firma için kurumsal müzik ve reklam müziği besteledi.

Üyesi olduğu Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) 7 yıl başkan yardımcısı olarak görev aldı.

1998 yılında Erdal Kızılçay ve Dağhan Baydur ile DEF adlı grubu oluşturdu. DEF, The Beatles şarkılarını alaturka yorumlayarak Liverpool Beatles Festivali'nde ve İngiltere Kraliçesi'nin 50. Yıl Kutlamaları'nda sahne aldı. Bu proje "Beatles Alaturka" adıyla albüm olarak yayınlandı.