Konusu ve oyuncuları ile oldukça dikkat çeken ve ilgiyle izlenen fenomen dizilerden biri olan The Witcher yeni sezonu için heyecan dolu geri sayım başladı. Peki Netflix The Witcher konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk sezonun ardından The Witcher 2. sezon ne zaman? Sorusunun yanıtı da merakla arama motorları üzerinden sorgulanmaya başladı. İşte dizi hakkında merak edilen bilgiler…
THE WITCHER 2. SEZON NE ZAMAN?
The Witcher'ın ilk sezonunu büyük bir ilgi ile izlendi. İzleyicisinden tam not alan The Witcher'ın yeni sezon tarihi hakkında resmi bir açıklama yapılmadı
THE WITCHER KONUSU NEDİR?
Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish'in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.
The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.
THE WITCHER OYUNCULARI KİMLER?
Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakter dahil olacak ve hikaye genişleyecek. Ekranda gördüğümüz ana karakterlerde ise bir değişiklik yaşanmayacak. Geralt rolünde Henry Cavill, Ciri rolünde Freya Allan ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, herhangi bir değişiklik olmadan yola devam edeceklerini açıkladılar.
Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;
Coen rolünde Yasen Atour
Vereena rolünde Agnes Bjorn
Lambert rolünde Paul Bullion
Nivellen rolünde Kristofer Hivju
The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
Francesca rolünde Mecia Simson