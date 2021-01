The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

The Witcher serisi, Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı isimli fantastik roman serisinden uyarlandı ve izlediğimiz ilk sezon da serinin ikinci kitabı olan The Last Wish'in hikayesine dayanıyor. The Last Wish, yayınlanan ikinci kitap olsa da kronolojik olarak ilk sırada yer alıyor.

The Witcher hayranlarına müjde: intikam ateşi! The Witcher 2. sezon ne zaman yayınlanacak? The Witcher yeni sezon tarihi açıklandı mı?

İlk sezon, toplamda sekiz bölümden oluşuyordu. Doğaüstü güçlere sahip yaratık avcısı kahramanımız Rivialı Geralt, güçlü ve etkileyici bir büyücü olan Yennefer ve prenses Ciri'nin hikayesini izlediğimiz bu sezonun zaman çizelgesi alışık olduğumuzdan biraz farklı ancak nihayetinde bu karakterlerin yolları kesişiyor.