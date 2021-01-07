Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Alişan, sunduğu magazin programının canlı yayınında hastaneye giderek aşı yaptırdı. Canlı yayında aşı yaptırdığı anları gösteren Alişan, "Örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.
Uzun süredir en yakın arkadaşı Demet Akalın ile Sabah Sabah isimli programı sunan ünlü şarkıcı Alişan, ülkemize yeni gelen koronavirüs aşısı için gönüllü oldu. Demet Akalın canlı yayını sunarken hastaneye giden Alişan, aşı yaptırdığı anlarda canlı yayın yaptı.
Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamadı.
"İŞİN TEK ÇÖZÜMÜ AŞIYSA OLMAK İSTEDİM"
Faz 3 aşı grubunda ilk doz aşısını olan Alişan yaptığı açıklamada, "Ben değil herkes bıktı bu Covid-19'dan... Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim.
"Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" şeklinde konuştu.
Koronaivürüs aşısı yaptıran Alişan'ın yakın arkadaşı Çağla Şıkel de geçtiğimiz günlerde aşı yaptırmış ve o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Çocuklarını ve kendisini corona virüsüne karşı korumak için iş dışında evinden çıkmayan ve her türlü önlemi alan Şıkel, aşı konusunda da takipçilerine çağrı yaptı.
"AŞIDAN DEĞİL COVID-19'DAN KORKUN"
Şıkel, aşı olduğu esnada çekilen bir fotoğrafı "Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli CoronaVac aşısını oldum. Aşıdan değil Covid-19'dan korkun" notuyla yayınladı.