Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! "Sene 1984 hadi beni bulalım"

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünyaevine giren türkücü Alişan, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını "Vaay beee:)) sene 1984 ilkokul 3. Sınıf..Hadi beni bulalım" notuyla paylaştı. Epey kalabalık bir grupla fotoğraf çekilen Alişan'ı çocukluk halinden tanıyanlar kadar tanıyamayanlar da oldu. İşte Alişan ve ünlülerin çocukluk fotoğrafları...