Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! "Sene 1984 hadi beni bulalım"
İkinci bebeğini kucağına almak için oldukça heyecanlı olan Alişan, Instagram'dan okul yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Kuvayi Milliye ilkokulunda okuyan ünlü türkücünün fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürkeni takipçileri Alişan'ı bulma yarışına girdi. Kimi 'Hepsi Alişan' dedi, kimi ise nokta atışında bulundu. İşte Alişan'ın 1984 yılına ait fotoğrafı ve ünlülerin çocukluk halleri...
12.11.2020 13:03
- Son Güncelleme: 12.11.2020 13:03
Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünyaevine giren türkücü Alişan, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını "Vaay beee:)) sene 1984 ilkokul 3. Sınıf..Hadi beni bulalım" notuyla paylaştı. Epey kalabalık bir grupla fotoğraf çekilen Alişan'ı çocukluk halinden tanıyanlar kadar tanıyamayanlar da oldu. İşte Alişan ve ünlülerin çocukluk fotoğrafları...
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