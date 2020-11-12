Haberler Galeri Magazin Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! "Sene 1984 hadi beni bulalım"

Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! "Sene 1984 hadi beni bulalım"

İkinci bebeğini kucağına almak için oldukça heyecanlı olan Alişan, Instagram'dan okul yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Kuvayi Milliye ilkokulunda okuyan ünlü türkücünün fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görürkeni takipçileri Alişan'ı bulma yarışına girdi. Kimi 'Hepsi Alişan' dedi, kimi ise nokta atışında bulundu. İşte Alişan'ın 1984 yılına ait fotoğrafı ve ünlülerin çocukluk halleri...

12.11.2020 13:03 - Son Güncelleme: 12.11.2020 13:03
Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! Sene 1984 hadi beni bulalım

Oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında dünyaevine giren türkücü Alişan, Instagram'dan çocukluk fotoğrafını "Vaay beee:)) sene 1984 ilkokul 3. Sınıf..Hadi beni bulalım" notuyla paylaştı. Epey kalabalık bir grupla fotoğraf çekilen Alişan'ı çocukluk halinden tanıyanlar kadar tanıyamayanlar da oldu. İşte Alişan ve ünlülerin çocukluk fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! Sene 1984 hadi beni bulalım

MERVE DİZDAR

Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! Sene 1984 hadi beni bulalım
Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! Sene 1984 hadi beni bulalım

Merve Dizdar ve ablası...

Alişan ilkokul yıllarına ait fotoğraf paylaştı gözler onu aradı! Sene 1984 hadi beni bulalım

NESLİHAN ATAGÜL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Melis Sezen'in annesi...