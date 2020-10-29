Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu
Şevval Şahin'e tepkiler devam ediyor. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veremeyerek zor anlar yaşayan, ardından Şevval Şahin'e, bir tepki de Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi. 1.5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaşan Buse Varol'un ibretlik paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
29.10.2020 15:36
- Son Güncelleme: 29.10.2020 15:54
'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Zaman zaman saç rengiyle, zaman zaman paylaşımlarıyla, zaman zaman da yaptığı ilginç photoshop'larla gündeme gelen Bahar Candan, Şevval Şahin'e tepki gösterdi!
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