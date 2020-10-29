Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Şevval Şahin'e tepkiler devam ediyor. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veremeyerek zor anlar yaşayan, ardından Şevval Şahin'e, bir tepki de Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi. 1.5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaşan Buse Varol'un ibretlik paylaşımı kısa sürede gündem oldu.