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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Şevval Şahin'e tepkiler devam ediyor. Katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara yanıt veremeyerek zor anlar yaşayan, ardından Şevval Şahin'e, bir tepki de Alişan'ın eşi Buse Varol'dan geldi. 1.5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı okuduğu anları paylaşan Buse Varol'un ibretlik paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

29.10.2020 15:36 - Son Güncelleme: 29.10.2020 15:54
Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Buse Varol'dan ibretlik paylaşım geldi. Şarkıcı Alişan ile 2018 yılında dünyaevine giren Buse Varol, 1.5 yaşındaki oğlu Burak'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu anları paylaştı.

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Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası, İstiklal Marşı ve yaşadığı ülke hakkında sorulara yanıt veremeyen Şevval Şahin'e tepkiler devam etti.

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

'İşte Benim Stilim' yarışmasının ikinci sezonunda yarışan Nihal Candan'ın kardeşi olarak programa dahil olan Bahar Candan, Instagram paylaşımıyla dikkat çekti. Zaman zaman saç rengiyle, zaman zaman paylaşımlarıyla, zaman zaman da yaptığı ilginç photoshop'larla gündeme gelen Bahar Candan, Şevval Şahin'e tepki gösterdi!

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Şevval Şahin'in, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?" sorusunu bilememesi hakkında bir paylaşımda bulunan Bahar Candan, koltuğun tepesine çıkıp İstiklal Marşı'nı okumaya başladı ve o anları da takipçileriyle paylaştı.

Alişan'ın eşi Buse Varol'dan Şevval Şahin'e ibretlik gönderme! 1,5 yaşındaki oğlu Burak İstiklal Marşı'nı okudu

Bahar Candan, daha sonra ise "Türkiye'nin en salak kızı bile bunu söyleyebiliyor Şevval" ifadelerini kullandı.

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